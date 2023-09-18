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Quando ti siedi sul WC non puoi fare a meno di queste app sul cellulare

Quel minuto tutto tuo, porta chiusa e telefono in mano. Il mondo si allarga nel quadrato dello schermo, mentre cerchi un gesto piccolo che ti …

Il logo di Apple ha una storia affascinante

Questo forse non lo sapevi: la vera storia del logo Apple

Leggere ebook gratuiti in inglese

Vuoi iniziare a leggere in inglese? Sfrutta questo trucco per avere ebook gratuiti

Stampa con l'iPhone e AirPrint

Come collegare iPhone a una stampante

Iphone

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Collegare il proprio iPhone a una stampante wireless attraverso AirPrint è un processo semplice e …

Arrivano gli iPhone 16 e iPhone 16 Pro con tante novità

iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono qui! Tutte le novità svelate alla presentazione del 9 settembre

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L’annuncio degli ultimi modelli di iPhone ha sempre il potere di catturare l’attenzione del mondo …

Barra indirizzi Safari in alto o in basso?

Nemmeno a te piace la barra indirizzo di Safari in basso, vero? Ecco la soluzione per riportarla in alto

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Negli ultimi anni, Apple ha introdotto un cambiamento significativo nell’interfaccia di Safari per gli utenti …

Cos'è il caricamento ottimizzato di iPhone

Cos’è il caricamento ottimizzato di iPhone? Ecco a cosa serve il limite di ricarica

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La tecnologia ha trasformato radicalmente il nostro modo di vivere, rendendoci sempre più dipendenti dai …

iPhone riconosce i tuoi animali domestici

Sapevi che iPhone riconosce animali, piante e luoghi? Prova anche tu questa funzione

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Con l’arrivo di iOS 17, gli utenti iPhone si trovano di fronte a una novità …

Mac

Il logo di Apple ha una storia affascinante

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Il logo di Apple, riconoscibile in tutto il mondo per la sua semplicità ed eleganza, …

Presentazione Apple 2024 tutte le novità

Nuovi Apple Watch, Air Pods e iPhone: Gli annunci più esaltanti del 2024

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L’evento di settembre di Apple ha sempre rappresentato un momento chiave per gli appassionati della …

Design, funzionalità e novità dell'Apple Watch X

Apple Watch X: cosa è trapelato finora in attesa della presentazione

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Il mondo della tecnologia è sempre in fermento, soprattutto quando si avvicinano le date di …

L'investimento di Mike Markkula segna l'inizio dell'azienda Apple Computer

Come ha fatto Apple ad avere tutto questo successo? Una breve storia per capire il percorso di Steve Jobs & Co.

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Apple è riconosciuta universalmente come una delle aziende tecnologiche più influenti e innovative del mondo. …

Scopri trucchi per Apple Watch

Trucchi Apple Watch per usarlo al meglio: Questi consigli ti semplificheranno la giornata

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L’Apple Watch, il gioiello tecnologico indossabile di casa Apple, è diventato un must-have per gli …

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L'iPad economico che conviene a tutti

Prestazioni elevate e schermo buono, l’iPad economico da acquistare immediatamente

Danila Franzone

Scopri come scegliere l’iPad più economico, ma ancora in grado di offrire tanto per studio, …

Apple, l'iPad di nuova generazione avrà delle caratteristiche incredibilmente interessanti: ecco cosa si sa del suo futuro

Apple spiazza tutti: il progetto per il futuro di iPad finisce online e lascia tutti senza parole

Claudio Vittozzi

Apple ha le idee chiare per il futuro e ha definito il prossimo progetto di …

apple prepara grandi novità per gli ipad nei prossimi anni

Apple pronta a investire tutto su iPad: tutti i modelli in arrivo e le caratteristiche

Paolo Pontremolesi

Gli aggiornamenti includono nuovi chip e miglioramenti delle prestazioni, cercando di rafforzare la posizione degli …

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Apple prepara il lancio di tre nuovi iPad: tutti i dettagli e data d’uscita

Fabio Meneghella

Il colosso di Cupertino, Apple, ha recentemente dichiarato che lancerà presto tre nuovi iPad. Ecco …

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I 5 migliori emulatori di Windows su Mac nel 2024

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Che tu stia cercando un’opzione gratuita o a pagamento, esistono diverse soluzioni efficaci per eseguire …

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Offerte di lavoro truffa su Linkedin? L’IA può aiutarti a smascherarle così

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Lo vedi spuntare nel feed: ruolo perfetto, stipendio alto, tempi rapidi. Poi qualcosa stona. Un …

Computer spento

Il tuo PC ha rallentato? Ti basta sostituire pochi pezzi per farlo tornare come nuovo

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Il desktop che non si carica, il cursore che gira, quel senso di impotenza: capita …

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“Le app spariranno”: il vostro smartphone potrebbe non essere più quello di prima

Antonio Papa

Immagina di sbloccare il telefono e non trovare più la solita griglia di icone: parli, …

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Vuoi iniziare a leggere in inglese? Sfrutta questo trucco per avere ebook gratuiti

Se ami leggere libri in inglese potrebbe interessarti un semplice trucco per avere tutti gli …

Usa ancora il tuo tablet vecchio modello, è ancora utile

Hai un vecchio tablet? Non buttarlo via! Ti può ancora servire

In un’epoca tecnologica in cui i dispositivi si evolvono a una velocità vertiginosa, molti di …

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Svegliarsi al mattino non è più un problema

Fatica a svegliarti? Con quest’app non avrai più scuse!

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Svegliarsi la mattina può essere una vera sfida per molti. Tra il desiderio di premere …

Telefoni in esposizione per la vendita in negozio

Dove trovare le migliori offerte sui telefoni nel 2024

Sophia Settembrini

Quando giunge il momento di acquistare un nuovo telefono il dubbio che sorge è sempre …

Se il blocco delle icone è attivo, non puoi riorganizzarle

Le icone sullo smartphone non si muovono? Ecco come sbloccarle

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L’esperienza utente su dispositivi Android è altamente personalizzabile, ma può capitare di imbattersi in piccole …

Proteggi il telefono dai tocchi involontari

Ogni volta che metti il telefono in tasca si aprono app e chiamate senza volerlo? Esiste un modo per prevenire i tocchi involontari

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Nell’era digitale, i telefoni Android sono diventati una parte indispensabile della nostra vita quotidiana. Li …

I messaggi non vengono ricevuti usando il proxy

Cerchi un’oretta di pace senza che nessuno ti disturbi? Ecco una funzione WhatsApp utilissima, senza bisogno di bloccare nessun contatto

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WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Tuttavia, a volte …