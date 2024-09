iPhone 16 e iPhone 16 Pro sono qui! Tutte le novità svelate alla presentazione del 9 settembre

L’annuncio degli ultimi modelli di iPhone ha sempre il potere di catturare l’attenzione del mondo tecnologico, e quest’anno non fa eccezione con l’introduzione della nuova linea iPhone 16, che comprende iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Questi dispositivi sono stati completamente ridisegnati sia internamente che esternamente, promettendo un salto generazionale nelle prestazioni e nelle funzionalità.

Design Innovativo e Materiali d’Avanguardia

La gamma di colori dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 Plus si arricchisce con nuove tonalità: bianco, nero, teal, rosa e ultramarino. Ma è nella serie Pro che il design raggiunge nuovi livelli con la scelta del titanio come materiale principale. L’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max sono disponibili in quattro finiture: titanio bianco, titanio naturale, titanio nero e il nuovo titanio deserto. Questa scelta non solo conferisce ai dispositivi un aspetto distintivo ma ne aumenta anche la resistenza.

Fotografia Avanzata per Tutti

Sia i modelli standard che quelli Pro introducono significative innovazioni nel reparto fotografico. L’iPhone 16 e l’iPhone 16 Plus vantano una nuova configurazione della fotocamera posteriore che include una camera fusion da x48 megapixel con teleobiettivo da x2 ed una nuova camera ultrawide da x12 megapixel dotata di macrofotografia. I modelli Pro elevano ulteriormente l’esperienza fotografica grazie a display più grandi con cornici sottilissime (6.3 pollici per il modello base Pro fino a raggiungere i massicci x6.9 pollici per il modello Max), offrendo anche una fotocamera fusion da x48 megapixel abilitata alla registrazione video in Dolby Vision a x4K120 per slow-motion drammatiche.

Prestazioni Senza Precedenti

Al cuore dei nuovi dispositivi troviamo i chip A18 ed A18 Pro customizzati da Apple che promettono prestazioni senza precedenti sia nei compiti quotidiani sia nell’utilizzo delle applicazioni più esigenti o durante le sessioni di gioco mobile grazie al ray tracing due volte più veloce rispetto alle generazioni precedenti.

Intelligenza Apple Integrata

Un altro aspetto fondamentale dei nuovi iPhone è l’integrazione dell’intelligenza Apple in tutto l’ecosistema del dispositivo garantendo privacy assoluta; questa intelligenza artificiale personalizzata assiste gli utenti nella scrittura testuale offrendo strumenti avanzati come la riscrittura automatica o la correzione grammaticale in tempo reale senza mai raccogliere dati personali.

Controllo Fotocamera Rivoluzionario

Ogni modello della serie iPhone introduce un nuovo controllo fotocamera intuitivo che risponde alla pressione delle dita fornendo feedback aptico mentre si naviga tra le impostazioni della fotocamera rendendo così molto più semplice scattare foto professionali o regolare i controlli sulla profondità di campo o lo zoom direttamente dall’app fotocamera.

Video Professionali al Tuo Servizio

I modelli pro portano le capacità video ad un altro livello grazie alla possibilità di registrare in Dolby Vision a x4K120 permettendo agli utenti di catturare momenti con qualità cinematografica direttamente dal proprio smartphone; questo è reso possibile dal chip A18 pro abbinato ad un processore del segnale immagine due volte più veloce rispetto al predecessore.

Senza dubbio questi aggiornamenti pongono gli ultimi arrivati nella famiglia degli smartphone Apple anni luce avanti rispetto ai loro predecessori sia in terminologia di design sia per quanto riguarda le prestazioni hardware/software dimostrando ancora una volta come ogni nuovo modello riesca sempre a spingere ulteriormente i confini dell’innovazione tecnologica.