Offerte di lavoro truffa su Linkedin? L’IA può aiutarti a smascherarle così

Lo vedi spuntare nel feed: ruolo perfetto, stipendio alto, tempi rapidi. Poi qualcosa stona. Un dettaglio, una frase, un dominio email. Qui entra in gioco l’istinto. E oggi, anche l’IA.

Capita a tutti. Un messaggio elegante su LinkedIn, un invito a candidarsi a un ruolo che sembra cucito addosso. Euforia, poi un dubbio. A Sara, 29 anni, è bastato un passaggio: “Ti va se ci spostiamo su Telegram?” Pochi scambi più tardi, richiesta di pagamento anticipato per “attrezzatura”. Fine della magia. Quel click trattenuto le ha risparmiato guai.

L’IA è potente, ma non sostituisce la voce interna che dice “aspetta”. Se qualcosa stride, fermati. Segnala l’annuncio, blocca il profilo, avvisa in privato chi potrebbe cascarci. È un gesto piccolo, ma ha effetto rete.

Dieci segnali da non ignorare

Molti lettori ci chiedono: ma quanto è diffuso il fenomeno? Le segnalazioni di truffe di lavoro online crescono da anni secondo i principali osservatori internazionali. Non esistono però dati univoci e aggiornati per ogni piattaforma: le metriche variano e non tutte le aziende pubblicano report comparabili. Tradotto: il rischio c’è, ed è dinamico.

Promesse esagerate. Stipendi alti, requisiti minimi, responsabilità vaghe: classico amo delle offerte di lavoro false .

. Profilo del recruiter fragile. Poche connessioni, storia incoerente, foto da stock, account creato ieri.

fragile. Poche connessioni, storia incoerente, foto da stock, account creato ieri. Pressione a uscire dalla piattaforma. “Scrivimi su WhatsApp/Telegram” subito: no, grazie.

Qualsiasi richiesta di denaro. Formazione, kit, verifiche: una vera azienda non chiede soldi ai candidati.

Testo generico o copiato. Zero dettagli sul team, errori evidenti, frasi da brochure.

Azienda evanescente. Sito raffazzonato, nessuna traccia di dipendenti reali, nessuna presenza verificabile.

Richiesta di dati sensibili troppo presto. Documenti, IBAN, codici fiscali prima dell’offerta formale: bandiera rossa.

troppo presto. Documenti, IBAN, codici fiscali prima dell’offerta formale: bandiera rossa. Finto colloquio . Solo chat, nessuna domanda seria, offerta immediata.

. Solo chat, nessuna domanda seria, offerta immediata. Email aziendale sospetta. Dominio gratuito invece del sito ufficiale.

sospetta. Dominio gratuito invece del sito ufficiale. Ultimatum. “Decidi oggi”, “posti limitati”: tattiche per spegnere il pensiero critico.

Come usare l’IA senza farsi usare

La vera svolta arriva a metà strada tra istinto e metodo. L’intelligenza artificiale può fare il lavoro sporco al posto tuo, con domande giuste.

Incolla l’annuncio e chiedi: “Vedi segnali di truffa? Spiega perché.” L’IA evidenzia frasi vaghe, incongruenze di ruolo, promesse fuori mercato.