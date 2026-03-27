Offerte di lavoro truffa su Linkedin? L’IA può aiutarti a smascherarle così

Lo vedi spuntare nel feed: ruolo perfetto, stipendio alto, tempi rapidi. Poi qualcosa stona. Un dettaglio, una frase, un dominio email. Qui entra in gioco l’istinto. E oggi, anche l’IA.
Capita a tutti. Un messaggio elegante su LinkedIn, un invito a candidarsi a un ruolo che sembra cucito addosso. Euforia, poi un dubbio. A Sara, 29 anni, è bastato un passaggio: “Ti va se ci spostiamo su Telegram?” Pochi scambi più tardi, richiesta di pagamento anticipato per “attrezzatura”. Fine della magia. Quel click trattenuto le ha risparmiato guai.
L’IA è potente, ma non sostituisce la voce interna che dice “aspetta”. Se qualcosa stride, fermati. Segnala l’annuncio, blocca il profilo, avvisa in privato chi potrebbe cascarci. È un gesto piccolo, ma ha effetto rete.
Dieci segnali da non ignorare
Molti lettori ci chiedono: ma quanto è diffuso il fenomeno? Le segnalazioni di truffe di lavoro online crescono da anni secondo i principali osservatori internazionali. Non esistono però dati univoci e aggiornati per ogni piattaforma: le metriche variano e non tutte le aziende pubblicano report comparabili. Tradotto: il rischio c’è, ed è dinamico.
- Promesse esagerate. Stipendi alti, requisiti minimi, responsabilità vaghe: classico amo delle offerte di lavoro false.
- Profilo del recruiter fragile. Poche connessioni, storia incoerente, foto da stock, account creato ieri.
- Pressione a uscire dalla piattaforma. “Scrivimi su WhatsApp/Telegram” subito: no, grazie.
- Qualsiasi richiesta di denaro. Formazione, kit, verifiche: una vera azienda non chiede soldi ai candidati.
- Testo generico o copiato. Zero dettagli sul team, errori evidenti, frasi da brochure.
- Azienda evanescente. Sito raffazzonato, nessuna traccia di dipendenti reali, nessuna presenza verificabile.
- Richiesta di dati sensibili troppo presto. Documenti, IBAN, codici fiscali prima dell’offerta formale: bandiera rossa.
- Finto colloquio. Solo chat, nessuna domanda seria, offerta immediata.
- Email aziendale sospetta. Dominio gratuito invece del sito ufficiale.
- Ultimatum. “Decidi oggi”, “posti limitati”: tattiche per spegnere il pensiero critico.
Come usare l’IA senza farsi usare
La vera svolta arriva a metà strada tra istinto e metodo. L’intelligenza artificiale può fare il lavoro sporco al posto tuo, con domande giuste.
Incolla l’annuncio e chiedi: “Vedi segnali di truffa? Spiega perché.” L’IA evidenzia frasi vaghe, incongruenze di ruolo, promesse fuori mercato.
- Fai confronti: “Questa job description è in linea con gli standard del settore X?” Se il testo è generico o copiato, salta fuori.
- Analizza i messaggi: “Questo contatto del selezionatore è credibile? Cosa verifico prima di rispondere?” Avrai una checklist rapida: dominio email, ruolo su LinkedIn, tracce pubbliche dell’azienda.
- Resta aggiornato: “Quali sono le tattiche più recenti nelle truffe di assunzione online?” Le strategie cambiano: l’IA ti fa da radar.
- Consigli pratici extra, zero tecnicismi:
- Cerca il dominio email dell’azienda e verifica che esista davvero.
- Fai reverse image search sulla foto del profilo sospetto.
- Confronta benefit e stipendio con range noti del settore; se è fuori scala, chiediti perché.