Cerchi un’oretta di pace senza che nessuno ti disturbi? Ecco una funzione WhatsApp utilissima, senza bisogno di bloccare nessun contatto

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Tuttavia, a volte si desidera solo essere lasciati in pace. Ecco come fare per interrompere la ricezione dei messaggi senza che nessuno lo sappia.

La funzione Proxy di WhatsApp permette di interrompere la ricezione dei messaggi senza che nessuno sappia che lo hai fatto volontariamente. In questo modo puoi evitare di essere disturbato e allo stesso tempo non rischiare di ferire i sentimenti del mittente.

Per attivare il Proxy su WhatsApp devi seguire questi semplici passaggi: Apri l’applicazione sul tuo smartphone, vai nelle impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra), seleziona “Account”, cerca la voce “Proxy” e inserisci l’indirizzo IP del server proxy (ad esempio: 1.1.1.1).

Una volta fatto questo, tutti i messaggi inviati tramite WhatsApp verranno indirizzati al server proxy anziché al tuo dispositivo mobile. In questo modo non sarai più in grado di ricevere i messaggi e quindi non sarai più disturbato. Tuttavia, è importante tenere presente che questa soluzione è temporanea e può essere facilmente aggirata disattivando la funzione Proxy dalle impostazioni dell’applicazione.

Come Disattivare il Proxy su WhatsApp

Per disattivare il Proxy su WhatsApp devi seguire questi passaggi: Apri l’applicazione sul tuo smartphone, vai nelle impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra), seleziona “Account”, cerca la voce “Proxy” e rimuovi l’indirizzo IP del server proxy (ad esempio: 1.1.1.1).

Una volta rimosso l’indirizzo IP, i messaggi torneranno ad essere inviati direttamente al tuo dispositivo mobile anziché al server proxy.

In alternativa, puoi anche decidere di bloccare temporaneamente le notifiche delle chat per evitare di essere disturbato dai continui avvisi sonori o visivi ogni qualvolta arriva un nuovo messaggio.

Per bloccare le notifiche delle chat su WhatsApp devi seguire questi passaggi: Apri l’applicazione sul tuo smartphone, vai nella schermata principale delle chat, tieni premuta la chat per cui desideri bloccare le notifiche finché non compare un menu contestuale con diverse opzioni tra cui “Blocca notifiche”, seleziona “Blocca notifiche” per impedire alla chat selezionata di inviare avvisi sonori o visivi quando arriva un nuovo messaggio.

In questo modo potrai continuare ad utilizzare normalmente WhatsApp senza dover necessariamente interrompere la ricezione dei messaggi attraverso il server proxy.