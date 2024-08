Vuoi iniziare a leggere in inglese? Sfrutta questo trucco per avere ebook gratuiti

Se ami leggere libri in inglese potrebbe interessarti un semplice trucco per avere tutti gli ebook gratuiti che vuoi.

Il piacere della lettura negli anni è rimasto, ma molti hanno abbandonato i libri cartacei in favore delle versioni ebook, più pratiche visto che non pesano né ingombrano. In fondo basta un Kindle alla mano per portare con sé decine di volumi che nella versione stampata sono dei veri mattoni. Ma anche le versioni digitali dei libri hanno un costo, per quanto inferiore a quelle cartacee.

Se hai dimestichezza con l’inglese o hai sempre sognato di leggere alcune opere in lingua originale per te c’è una buona notizia. C’è infatti un sistema per leggere le copie digitali in modo gratuito e senza nemmeno riempire lo spazio di memoria del tuo Kindle. Tutto ciò che serve è una buona rete Wi-fi, un ebook reader e…una tessera della biblioteca, anche digitale.

Una volta ottenute le credenziali della biblioteca c’è un’applicazione da scaricare dal Play Store o dall’App Store per chi ha iOS. Si chiama Libby ed è un servizio che mette a disposizione degli utenti migliaia di libri digitali o anche audiolibri da scaricare sul proprio ebook. Ciò che si sceglie dal catalogo risulta però solo preso in prestito, come per i libri cartacei della biblioteca.

Come ottenere ebook gratuiti in inglese

Sfogliando il catalogo dell’app basta scegliere i titoli di interesse e cliccarci sopra per spedirli al proprio Kindle. Oltre a Libby c’è anche una seconda applicazione che offre lo stesso servizio, chiamata Hoopla, che si può scaricare su un qualsiasi tablet. Non tutti i libri però potrebbero risultare sempre disponibili, e se sono molto richiesti ci si può ritrovare in lista d’attesa.

Una volta che l’ebook torna disponibile sia Libby che Hoopla invieranno una notifica per avvisare che ora la copia digitale è accessibile. Naturalmente una volta ottenuto il titolo bisogna restituirlo entro il limite di tempo indicato, che varia a seconda della biblioteca digitale scelta. Una volta che il tempo scade l’ebook si limiterà a sparire dal Kindle.

Per chi non avesse a disposizione un lettore di ebook non c’è problema perché le app nominate in precedenza consentono di leggerli al proprio interno. Basta eseguire il download e leggere dal proprio tablet o persino dallo smartphone, anche se può risultare scomodo. Come accennato molte biblioteche mettono a disposizione anche audiolibri e persino alcuni film.

Il servizio offerto da Libby e Hoopla funziona a livello internazionale a patto che la biblioteca locale abbia aderito al servizio. Non resta che fare un controllo e al limite chiedere le credenziali a un amico che vive all’estero.