Il tuo PC ha rallentato? Ti basta sostituire pochi pezzi per farlo tornare come nuovo

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Antonio Papa

Giornalista pubblicista dal 2010, "fratello maggiore" di tanti redattori del network, autore di trasmissioni televisive. In TvPlay sono, insieme a Claudio Mancini, il conduttore di FantaTvPlay, di "Chi Ha Fatto Palo" e di altri format creati da noi. Sono una persona che ha fatto della scrittura la sua ragione di vita, coronando un sogno che avevo fin da bambino. Il mio motto è “lavorare seriamente senza mai prendersi sul serio”. Cerco di trasmettere la mia passione e il mio entusiasmo alle persone che lavorano con me: quando ci riesco… ci divertiamo!

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Il desktop che non si carica, il cursore che gira, quel senso di impotenza: capita a tutti. Ma prima di dire addio al tuo PC, prova a immaginare cosa succede se gli cambi solo il cuore e i polmoni

Se navigare con dieci schede aperte diventa un supplizio o l’avvio impiega minuti, il problema raramente è “tutto il computer”. Di solito sono colli di bottiglia precisi. Io ho riportato in vita un fisso di cinque anni con due mosse: più RAM e un SSD NVMe. Non ho cambiato case, né monitor, né alimentatore. Ho solo tagliato il punto in cui il sistema annaspa.

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La memoria di sistema è la prima indiziata. Passare da 8 a 16 GB riduce scatti e ricaricamenti quando apri molte app. Verifica se la tua scheda madre richiede DDR4 o DDR5: lo leggi senza smontare nulla con utility come CPU‑Z (scheda SPD). Punta a moduli con frequenze adeguate e latenze oneste: le luci RGB non accelerano il PC.

Lo storage è l’altra metà. Un vecchio disco meccanico lavora a poche decine di MB/s in accesso casuale; un SSD SATA sfiora ~550 MB/s; un SSD NVMe su PCIe 4.0 viaggia spesso tra 5.000 e 7.000 MB/s in lettura sequenziale. Tradotto: da “aspetta e guarda la barra” a “clic e si apre”. Se temi di perdere dati, strumenti di clonazione come Rescuezilla copiano interi dischi senza reinstallare nulla.

Gli upgrade che contano davvero

Per grafica e video, una scheda video di fascia media offre oggi un rapporto prezzo/prestazioni eccellente. A 1080p la resa percepita è spesso vicina ai top di gamma, con consumi più umani. Occhio però a due cose: l’ingombro (le GPU moderne possono essere lunghe e spesse) e la corrente richiesta. Simula la compatibilità con servizi come PCPartPicker: ti dice se entra nel case e se il tuo alimentatore regge.

La CPU è un upgrade possibile, ma qui comanda il socket. Se il tuo è compatibile con modelli più recenti via aggiornamento BIOS, il salto può essere notevole. Serve pazienza: togliere il dissipatore, pulire e stendere nuova pasta termica, reinserire con mano leggera. Se il socket non supporta nuove CPU, conviene valutare una coppia scheda madre + processore piuttosto che inseguire pezzi rari e costosi.

Il flusso d’aria conta. Due ventole anteriori in immissione e una posteriore in estrazione spesso bastano. Temperature più basse significano meno throttling e più silenzio. I sistemi a liquido raffreddano bene, ma richiedono manutenzione: se non ti serve l’overclock, un buon dissipatore ad aria è affidabile e semplice.

Attenzioni pratiche prima di iniziare. Scaricati a massa o usa un braccialetto antistatico: le scariche ESD fanno danni invisibili. Verifica gli standard del case: ATX, Micro‑ATX, Mini‑ITX. Cambiare scheda madre può richiedere la riattivazione della licenza di Windows. Riusa i vecchi HDD come archivio per foto e video, liberando lo spazio sull’unità veloce.