Nemmeno a te piace la barra indirizzo di Safari in basso, vero? Ecco la soluzione per riportarla in alto

Negli ultimi anni, Apple ha introdotto un cambiamento significativo nell’interfaccia di Safari per gli utenti iPhone: la barra degli indirizzi, tradizionalmente posizionata in alto, è stata spostata in basso dello schermo.

Questa modifica mirava a migliorare l’usabilità del browser, rendendo più agevole la navigazione su internet con una sola mano. Tuttavia, non tutti gli utenti hanno accolto positivamente questa novità.

La decisione di Apple di spostare la barra degli indirizzi in basso era intesa a facilitare l’utilizzo del dispositivo con una sola mano, soprattutto considerando le dimensioni sempre maggiori degli schermi degli smartphone. Nonostante le buone intenzioni, molti utenti hanno espresso il desiderio di riportare la barra nella sua posizione originale, in alto sullo schermo. La familiarità con il layout precedente e le abitudini consolidate nel tempo giocano un ruolo chiave nelle preferenze espresse dagli utenti.

Per coloro che desiderano modificare la posizione della barra degli indirizzi su Safari e riportarla in alto, Apple ha previsto una procedura semplice e intuitiva. Avviando Safari sul proprio iPhone, è sufficiente toccare l’icona aA situata all’interno della barra stessa (ora in basso) e selezionare l’opzione “Mostra barra indirizzo in alto”. Questa azione permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di navigazione secondo le proprie preferenze.

Ritorno alla configurazione originale

Se dopo aver provato la barra degli indirizzi nella parte superiore dello schermo si decide che si preferisce invece la disposizione standard proposta da iOS 15 o versioni successive, è possibile invertire facilmente il processo. Toccando nuovamente l’icona aA, gli utenti possono selezionare “Mostra barra degli strumenti in basso”, ripristinando così lo schema predefinito voluto da Apple per Safari su iPhone.

Oltre alla posizione della barra degli strumenti, Safari offre anche opzioni per personalizzare le dimensioni dei pulsanti all’interno del browser. Accedendo al menu tramite l’icona aA, si può scegliere tra pulsanti più grandi o più piccoli semplicemente selezionando A+ per ingrandire i pulsanti o A- per ridurli. Questa funzionalità risponde alle esigenze di accessibilità e comfort visivo dei diversi utilizzatori.

Per gli utenti che cercano una soluzione ancora più personalizzata senza dover effettuare scelte manualmente ogni volta, iOS offre un’opzione automatica che adatta le dimensioni dei pulsanti sulla base del dispositivo utilizzato (iPhone normale o iPhone Plus). Attivando il selettore “Automatico” dallo stesso menu aA menzionato precedentemente, iOS sceglierà automaticamente le dimensioni ottimali dei pulsanti seguendo le impostazioni predefinite specifiche del modello di iPhone posseduto dall’utente.

Queste opzioni offrono agli utilizzatori di iPhone maggiore controllo sull’interfaccia utente del loro browser prediletto, Safari, consentendo loro non solo di decidere dove posizionarsi nell’eterna questione “barra sopra o sotto?” ma anche come visualizzare i comandi all’interno dell’applicazione stessa.