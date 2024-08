Prestazioni elevate e schermo buono, l’iPad economico da acquistare immediatamente

Scopri come scegliere l’iPad più economico, ma ancora in grado di offrire tanto per studio, hobby e lavoro.

Negli ultimi anni, l’uso dei tablet e, in particolare, degli iPad si è diffuso sempre di più. Dopotutto si tratta di un dispositivo che comprende praticamente di tutto e che può diventare un quaderno per prendere appunti, un libro, uno schermo sul quale vedere film e documentari e persino una console di giochi portatile.

Come fare, però, se nonostante l’evidente necessità non si dispone di grandi cifre? Spesso la soluzione sta nei modelli di qualche anno prima che, nonostante tutto, si rivelano ancora in grado di fare grandi cose. E tutto a prezzi davvero adatti a tutti. A tal proposito c’è un iPad in particolare che in questo momento sta andando alla grande e che si rivela davvero utile sia per chi studia che per chi lavora.

Ecco qual è l’iPad economico che vale davvero la pena comprare

Di modelli di iPad interessanti ce ne sono davvero molti. Volendo sceglierne uno che sia davvero economico, ma ancora performante, la scelta perfetta è però quella dell’iPad 2022, ovvero quello di decima generazione. Attualmente, infatti, lo si può trovare a un prezzo di circa 378 euro su Amazon e a prezzi ancora più bassi se si sceglie di optare per un ricondizionato.

Il tutto per un tablet con display Retina da 10,9 pollici e con una risoluzione di 2.360 x 1.640 pixel e tecnologia True Tone. Con 10 ore di navigazione assicurate (per quello acquistato nuovo), questo iPad offre un chip Apple A14 Bionic e vanta inoltre ben 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre ha un sistema operativo iPadOS 17 che sarà aggiornato ancora per alcuni anni, rendendo di fatto il tablet al pari del nuovo. Andando a chi oltre che per studio e lavoro ha voglia di usarlo anche nel tempo libero, questo tablet dispone anche di una fotocamera anteriore e posteriore da 12 MP che offre, tra le altre cose, la possibilità di registrare video in 4K e a 40 fps.

Si tratta, quindi, di un dispositivo che sebbene sia di qualche anno fa, risulta ancora più che mai all’avanguardia e in grado di rappresentare una buona scelta anche per chi desidera qualcosa di simile ad un pc, senza dover rinunciare al tablet.

È possibile infatti associare all’acquisto anche la tastiera e ovviamente la penna per usare il tablet come un quaderno di appunti inesauribile o per evidenziare e scrivere direttamente sui tanti libri di testo ormai scaricabili. Una vera risorsa che vale quindi la pena esplorare in prima persona.