Apple pronta a investire tutto su iPad: tutti i modelli in arrivo e le caratteristiche

Gli aggiornamenti includono nuovi chip e miglioramenti delle prestazioni, cercando di rafforzare la posizione degli iPad sul mercato.

Negli ultimi anni, il mercato degli iPad non ha visto significativi aggiornamenti da parte di Apple. Mentre iPhone, Mac e altri dispositivi ricevevano miglioramenti costanti, gli iPad sono rimasti a lungo in secondo piano nei progetti di Apple. La mancanza di aggiornamenti rilevanti ha portato molti a chiedersi quale fosse il futuro di questi dispositivi e ora, finalmente, arrivano notizie decisamente entusiasmanti.

La situazione è stata particolarmente evidente nel 2023, un anno in cui Apple ha completamente saltato gli aggiornamenti per i suoi iPad. Alcune recenti indiscrezioni, invece, suggeriscono che l’azienda di Cupertino ha grandi piani per il futuro suoi tablet.

Apple sembra ora determinata a rilanciare la sua gamma di iPad con una serie di nuovi modelli e aggiornamenti significativi. Mentre Apple si concentrava su altri progetti, infatti, i suoi concorrenti conquistavano significative fette di mercato grazie a dispositivi molto interessanti, come il Pixel Tablet e l’innovativo OnePlus Pad.

I nuovi modelli di iPad in arrivo

Apple ha in programma il lancio di otto nuovi modelli di iPad, secondo quanto anticipato da @aaronp613 su X. Due dei modelli in arrivo si riferiscono alla linea dell’iPad entry-level di 11a generazione, con e senza connettività cellulare.

Questo iPad sarà dotato del chip A16, lo stesso che si trova nell’iPhone 14 Pro e Pro Max. Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile già entro la fine del 2024, offrendo una maggiore efficienza energetica rispetto alle generazioni precedenti.

Altri due modelli riguardano l’iPad mini di 7a generazione, anche questi con e senza connettività cellulare. Questi dispositivi saranno equipaggiati con il chip A17, introdotto per la prima volta nell’iPhone 15 Pro e Pro Max. Il lancio di questi modelli offrirà invece una soluzione di notevole potenza e ideale per chi cerca un tablet di dimensioni ridotte.

I restanti quattro modelli saranno parte della linea iPad Pro, che vedrà un significativo aggiornamento con l’introduzione del chip M5. In questo caso, Apple non ha ancora annunciato ufficialmente nulla, ma secondo gli insider saranno disponibili due modelli da 11 pollici e due da 13 pollici. Questi dispositivi offriranno prestazioni di livello superiore, ideali per i professionisti e utenti avanzati che necessitano di un dispositivo paragonabile a un PC, ma con la versatilità di un tablet.

E’ interessante notare che Apple ha apparentemente cancellato sei modelli di iPad che avrebbero dovuto essere alimentati dal chip M3. L’azienda, infatti, avrebbe deciso di passare direttamente dal chip M2 al chip M4 per i modelli di fascia alta, e ora al chip M5 per i prossimi iPad Pro.