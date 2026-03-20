“Le app spariranno”: il vostro smartphone potrebbe non essere più quello di prima

Immagina di sbloccare il telefono e non trovare più la solita griglia di icone: parli, chiedi, e lui si muove. È un’idea che seduce e inquieta, come ogni svolta vera. Siamo pronti a salutare le app?

Apriamo il telefono e scorre sempre lo stesso copione. Notifiche, icone, aggiornamenti. È comodo, sì. Ma è anche faticoso. Ogni azione passa da un’app, spesso più di una. E il risultato non è sempre rapido o chiaro.

Nel frattempo il catalogo è esploso. Su Google Play ci sono oltre 3,5 milioni di applicazioni. Su App Store circa 2 milioni. È varietà, certo. È anche rumore. Per una ricetta nuova o un biglietto del treno, ci perdiamo in schermate, consensi, pubblicità. Viene voglia di una via più diretta.

Qualcuno questa via la intravede già. Non parla di una semplice scorciatoia, ma di un cambio di piano. Un telefono che non ti chiede “quale app vuoi aprire?”, bensì “che cosa vuoi ottenere?”.

Qui entra in scena Carl Pei, CEO di Nothing e volto noto del mondo smartphone. La sua visione è netta: le app sono un ponte provvisorio. Al loro posto avremo agenti IA che capiscono obiettivi, nuovi sistemi operativi che orchestrano servizi e interfacce pensate più per le macchine che per gli occhi umani. Non icone. Intenzioni.

Cosa significa davvero “senza app”

Immagina di dire: “Prenota il treno per domani sera, finestrino, spesa sotto i 40 euro”. L’agente contatta le fonti giuste, confronta le tariffe, paga con un token sicuro, ti manda il QR. Tu non apri nulla. O ancora: “Monta questo video in formato verticale, aggiungi sottotitoli e un filtro caldo”. Stessa logica. Un obiettivo, un risultato.

Perché ciò funzioni serve un OS diverso. Meno centrato sui tocchi a schermo, più sulla comprensione del linguaggio, sui permessi granulati e su API standard che i servizi espongono dietro le quinte. Qualcosa si muove: Gemini Nano lavora già in locale su Pixel, mentre modelli simili arriveranno su altri dispositivi. Nello stesso solco, Nothing ha sperimentato scorciatoie vocali integrate con modelli conversazionali. Non è la fine delle app, ma un cambio di postura: l’IA viene davanti, l’interfaccia scivola dietro.

Un’avvertenza onesta: su date e implementazioni non ci sono certezze. Le promesse sono chiare, i tempi no.

Ostacoli e traiettorie possibili

Affidabilità. Gli agenti IA sbagliano. Devono spiegare cosa fanno, chiedere conferme, lasciare tracce verificabili. I tentativi “solo agente” visti finora, come Humane AI Pin o Rabbit R1, hanno mostrato i limiti: latenza, errori, frustrazione.

Privacy e responsabilità. Chi vede i tuoi dati? Chi risponde se la prenotazione è sbagliata o l’addebito è doppio? In Europa le regole sono rigide: serviranno tutele forti, trasparenza e controlli in locale.

Modello di business. Oggi gli store incassano percentuali e gli sviluppatori vendono app o abbonamenti. Domani potrebbero vendere “capacità” via API. Meno interfacce, più funzioni. Ma come si scoprono, si pagano, si certificano?

Adozione graduale. È probabile una fase ibrida. Interazioni “a obiettivo” davanti, vecchie interfacce pronte dietro quando vuoi vedere o correggere. Il passaggio sarà tanto culturale quanto tecnico.

C’è poi un aspetto umano. Le app sono anche rituali, luoghi mentali. Un’icona è una promessa. Togli l’icona, resta la fiducia. Ci fideremo abbastanza da lasciare a un agente la prenotazione del volo o la gestione del mutuo? O preferiremo ancora vedere, toccare, spuntare?

Forse la vera rivoluzione non sarà “senza app”, ma “senza frizione”. Meno passaggi, più esiti. La schermata iniziale potrebbe svuotarsi piano. Finché un giorno non ci chiederemo: quando ho smesso di cercare l’icona giusta e ho iniziato a farmi capire?