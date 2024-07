Apple prepara il lancio di tre nuovi iPad: tutti i dettagli e data d’uscita

Il colosso di Cupertino, Apple, ha recentemente dichiarato che lancerà presto tre nuovi iPad. Ecco quando arriveranno in commercio.

Durante l’Apple Worldwide Developers Conference 2024 (WWDC), che quest’anno si è tenuto dal 10 al 14 giugno, la multinazionale californiana ha annunciato tantissime novità tecnologiche. I suoi fans sono ovviamente rimasti senza parole, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate sui prossimi modelli che arriveranno sul mercato. Se avete visto l’evento, saprete sicuramente che una delle funzionalità più attese dell’anno è senza dubbio l’intelligenza artificiale.

Tra le tante novità presentate ci sono anche il nuovo iOS 18 e la versione aggiornata di Siri. Tuttavia, i seguaci del marchio di Cupertino sono letteralmente impazziti di gioia quando hanno sentito che presto arriveranno anche tre nuovi iPad.

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple si starebbe preparando al lancio di tre nuovi iPad, nonostante Tim Cook abbia già presentato i modelli Air e Pro durante l’evento Let loose di maggio 2024. Si tratterebbe quindi di tablet ancora in fase di sviluppo, il cui lancio potrebbe verificarsi fra circa un anno. Da dove arrivano allora queste indiscrezioni?

Nuovi iPad, ecco quando arriveranno

Alcuni esperti del settore sono riusciti a scoprire queste informazioni segrete analizzando il codice beta di iPadOS 18. Quest’ultimo ha infatti rivelato gli identificatori inerenti ai modelli non ancora rilasciati, e anche quelli cancellati durante lo sviluppo.

Il tutto è stato poi suddiviso in due gruppi: il primo è dedicato all’hardware che probabilmente uscirà a breve, mentre il secondo riguarda gli apparecchi che Apple ha cancellato durante le fasi iniziali del progetto. Iniziamo allora ad elencare proprio questi ultimi iPad, che il marchio di Cupertino ha deciso di non produrre più:

iPad15,3 / iPad Pro M3 11 pollici

iPad15,4 / iPad Pro M3 11 pollici

iPad15,5 / iPad Pro M3 13 pollici

iPad15,6 / iPad Pro M3 13 pollici

Abbiamo quindi scoperto che i vertici di Apple, per dei motivi sconosciuti, avrebbero abbandonato i modelli Pro dotati di chip M3 e di schermi da 13 e da 11 pollici. Per quanto riguarda gli iPad in arrivo, questi potrebbero essere i seguenti:

iPad15,7 / iPad di 11a generazione con chip A16

iPad15,8 / iPad di 11a generazione con chip A16

Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbe anche l’erede dell’attuale iPad mini, la cui settima generazione potrebbe arrivare già a settembre, insieme agli iPhone 16.

iPad16,1 / iPad mini di 7a generazione con chip A17 Pro

iPad16,2 / iPad mini di 7a generazione con chip A17 Pro

L’ultimo modello identificato attraverso i codici è l’iPad Pro di prossima generazione, che dovrebbe però uscire fra circa un anno. Per la precisione, il marchio di Cupertino starebbe dunque lavorando alle seguenti versioni: