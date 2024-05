Safari, rivoluzione totale: cosa cambierà con l’IA

Le innovazioni in arrivo nei prossimi mesi renderanno Safari un leader indiscusso nel panorama dei browser moderni.

Con l’evoluzione della tecnologia, i browser internet hanno continuato ad adattarsi e migliorare, integrando nuove funzionalità che rispondono alle esigenze sempre più complesse degli utenti. Apple Safari, il browser di punta dell’azienda di Cupertino, non fa eccezione a questa regola.

Safari, il browser di Apple, è pronto per affrontare una trasformazione significativa

Negli ultimi anni, Safari ha visto una serie di aggiornamenti che hanno migliorato sia la sicurezza che l’usabilità, consolidando la sua posizione nel competitivo mercato dei browser. Oggi, con il prossimo Worldwide Developers Conference (WWDC) che si avvicina, sembra esserci all’orizzonte un ulteriore momento di svolta per il browser di Apple.

òe aspettative crescono intorno alle novità che Apple potrebbe rivelare. In particolare, si parla con molta enfasi delle novità legate all’intelligenza artificiale, con potenziali miglioramenti che potrebbero trasformare profondamente la natura di Safari.

Grandi notizie per gli utenti iPhone: nuove funzionalità IA per Safari in arrivo

Secondo le ultime anticipazioni, la Ricerca Intelligente sarà uno dei cavalli di battaglia del nuovo Safari. Sfruttando la tecnologia IA su dispositivo, questa funzionalità promette di riassumere in modo intelligente contenuti complessi come articoli e pagine web direttamente dal browser. Il vantaggio? Gli utenti potranno ottenere informazioni chiave rapidamente, senza dover navigare attraverso testi lunghi o complessi.

Interessante notare che questa funzione non sarà attivata di default ma potrà essere gestita manualmente dagli utenti, offrendo così una personalizzazione senza precedenti nel controllo dell’esperienza di navigazione. Un’altra innovazione significativa è il Cancellatore Web, che permette di eliminare specifici elementi indesiderati dalle pagine web, come banner pubblicitari o testi ritenuti non necessari.

Questa funzionalità è stata progettata per migliorare la leggibilità delle pagine e sarà in grado di memorizzare le preferenze di visualizzazione per visite future. E per chi desidera ritornare alla versione originale della pagina, sarà possibile ripristinarla con un semplice clic.

Il WWDC 2024 potrebbe anche portare importanti aggiornamenti all’interfaccia utente di Safari. Sono previste un’interfaccia rinnovata per il menù di controllo della pagina e una nuova funzionalità di zoom, che migliorano l’accessibilità e l’interazione con il contenuto web. Inoltre, si parla anche di una riorganizzazione dei controlli di privacy, blocco dei contenuti e gestione delle estensioni, che saranno raggruppati in un unico menù accessibile direttamente dalla barra degli indirizzi.

Infine, Apple dovrebbe essere al lavoro anche su una funzione di ricerca visiva potenziata dall’IA, che permetterà di identificare prodotti e ottenere informazioni navigando attraverso immagini. Già presente nell’app Foto per identificare piante e animali, questa funzionalità potrebbe estendersi a tutto il sistema.