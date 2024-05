iQOO Neo 9S Pro in uscita a maggio: sarà un flagship killer super potente

C’è un nuovo smartphone in uscita a maggio che sarà un flagship killer super potente. Ecco che cosa sappiamo sull’iQOO Neo 9S Pro.

Anche il 2024 si sta rivelando un anno d’oro per ciò che riguarda i nuovi smartphone già usciti ed in uscita. Abbiamo infatti visto il lancio di diversi modelli che sin da subito hanno saputo attirare l’interesse dei consumatori. A suon di specifiche tecniche sempre più avanzate ed in grado di andare incontro a quelle che sono le esigenze espresse dalla community.

E non parliamo solo di grandi marchi come Samsung, ma anche di realtà all’apparenza minori come Huawei e OPPO. E ovviamente non è ancora finita qui, perché nei prossimi mesi ci aspettano alcuni fuochi d’artificio importanti. Pensate per esempio ad Apple, che lancerà i nuovi iPhone 16 dopo l’estate.

Anche iQOO vuole dire la sua, col nuovo Neo 9S Pro che promette di essere un flagship killer super potente e che potrà essere acquistato ad un prezzo d’occasione. Cosa sappiamo sulla sua scheda tecnica, ve ne innamorerete subito.

iQOO Neo 9S Pro: ecco che cosa sappiamo

iQOO è una di quelle aziende che negli ultimi anni ha saputo ottenere sempre più riscontri. Andando a lanciare dispositivi che fanno della potenza e della scheda tecnica avanzata i suoi punti di forza. Tenendo al tempo stesso conto del fatto che i prezzi devono essere più bassi rispetto ai marchi di punta, così da poter incrementare i numeri in termini di vendite e dunque avere una salita importante nella “classifica” dei brand più importanti al mondo.

Oggi vi parliamo del Neo 9S Pro, destinato ad essere uno dei principali flagship killer di questo 2024. Sappiamo innanzitutto che il chip sarà il potentissimo Dimensity 9300+, l’ultimo realizzato da MediaTek e che farà della efficienza la sua arma principale.

Il design è identico a quello degli altri device della serie Neo 9, ma ci sarà una collaborazione con NBA per una colorazione inedita. C’è chi parla anche di una variante del Neo 9S Pro+ con Snapdragon 8 Gen 3, ma per ora nulla è ancora confermato.

Certificato in versione Global e in arrivo dopo l’estate, potrà venire acquistato anche in Italia. Il display avrà una risoluzione di 1260×2800 pixel per immagini sempre belle da vedere e con colori mai così accesi. Ci saranno a bordo anche almeno 12 GB di RAM e Android 14 come software di lancio. Per tutte le altre informazioni, non ci resta che attendere la presentazione in programma il 20 maggio in Cina.