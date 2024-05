Finalmente arrivano delle cuffie di alta qualità da indossare mentre dormi: caratteristiche e prezzo

Queste cuffie potrebbero diventare un must-have per tutti coloro che cercano una soluzione efficace per dormire meglio.

Il sonno di qualità è diventato un lusso per molti. Le persone cercano sempre soluzioni efficaci per migliorare le loro abitudini a letto e ridurre i disturbi notturni, con risultati che spesso lasciano a desiderare. Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando questo settore, offrendo dispositivi innovativi per favorire un riposo più profondo e ristoratore.

Una delle ultime novità in questo campo sono le cuffie Philips Sleep con Kokoon, progettate specificamente per essere indossate durante il sonno. Questi auricolari potrebbero rappresentare una vera e propria svolta nel modo in cui proviamo a migliorare la qualità del nostro riposo notturno, grazie alle loro caratteristiche avanzate e a un design che privilegia la comodità.

Philips Sleep Headphones con Kokoon: comodità ed esperienza sonora di alto livello

Le cuffie Philips Sleep con Kokoon sono tra gli auricolari in-ear più sottili al mondo, progettati per essere indossati tutta la notte senza causare disagio. Questi auricolari offrono un’esperienza di sonno migliorata grazie a una serie di funzionalità avanzate. La loro forma ergonomica e i gommini di diverse misure assicurano una vestibilità comoda e personalizzata per ogni utente.

Un elemento distintivo di queste cuffie è l’app dedicata, che include meditazioni guidate e percorsi sonori progettati per aiutare a rilassarsi e addormentarsi. L’applicazione è in grado di rilevare automaticamente quando l’utente si addormenta e passare a un rumore progettato per mantenere il sonno indisturbato. Inoltre, un sensore integrato monitora l’attività del sonno, fornendo dati preziosi.

Le cuffie offrono un’ottima cancellazione passiva del rumore e sono ideali per chi vive in ambienti rumorosi o per chi ha difficoltà a dormire a causa di rumori esterni. La durata della batteria è di circa 10 ore, garantendo un’intera notte di utilizzo.

Il prezzo di queste cuffie si aggira intorno ai 200 dollari, un investimento significativo ma giustificato dalle avanzate caratteristiche tecniche. A questo costo iniziale, purtroppo, si aggiunge il fatto che l’accesso completo a tutte le funzionalità dell’app richiede un abbonamento annuale.

Attualmente, le cuffie Philips Sleep con Kokoon non sono disponibili sul mercato italiano. Tuttavia, data l’attenzione globale che stanno ricevendo, è probabile che saranno presto introdotte anche in nel nostro Paese. Considerando il prezzo negli Stati Uniti, si può prevedere che il costo in Italia sarà simile, probabilmente intorno ai 200-220 euro, tenendo conto delle tasse di importazione e delle eventuali spese di spedizione.