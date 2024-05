Play Store, adesso Google offre una funzione che fa esultare gli utenti: da provare subito

Interessante novità Google per Android. La nuova funzione implementata nel Google Play Store fa felice gli utenti: è da provare.

Gli esperti di casa Google sono sempre al lavoro per fornire ai tanti utenti delle soluzioni nuove e capaci di migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso. Dopo tantissima attesa, su Android è stata implementata una funzione davvero molto interessante.

La nuova funzione introdotta da Google era attesa dagli utenti Android, che da anni chiedevano al colosso tech una maggiore “flessibilità” del Google Play Store. La richiesta è stata accolta dall’azienda e già da qualche giorno è possibile usufruire di questa novità.

Da ora in avanti gli utenti Android potranno scaricare due applicazioni in contemporanea. Una soluzione che rende più rapida l’installazione delle app. Entriamo insieme nei dettagli per capire come utilizzare la funzione al meglio.

Google Play Store, si possono scaricare due app contemporaneamente: come funziona

Gli utenti Android sanno bene che, fino a poco tempo fa, per scaricare due app dal Play Store era necessario “metterle in coda“, con i download che partivano automaticamente al completamento di quello precedente. Una situazione limitante per gli smartphone di fascia alta, che sono assolutamente in grado di gestire più operazioni di questo tipo.

La notizia diffusa in queste ore ha però confermata la svolta definitiva decisa da Google, apparsa nell’ultimo aggiornamento del Play Store alla versione 40.6.31. La funzione è al momento limitata a due soli download e nel caso di più app in download, alcune andrebbero a mettersi in coda attendendo il completamento delle due app in scaricamento.

L’importanza di questa funzione è chiarissima, ma bisogna ricordare che sarà disponibile solo per i dispositivi che usufruiscono della versione più recente di Android e del Play Store di Google. Per tale ragione, i possessori di dispositivi con una release precedente del sistema operativo o dello store non avranno la possibilità di poter fare ricorso alla funzione.

Per provare la funzione è, quindi, fondamentale aggiornare il proprio dispositivo dirigendosi nelle impostazioni del telefono e successivamente alla voce “Info di sistema” o “Informazioni versione Android“. È giusto ricordare che prima di vedere la disponibilità del pacchetto potrebbe essere necessario attendere qualche giorno.

Se non è ancora disponibile l’aggiornamento è consigliabile riprovare successivamente. Ad ogni modo, se si utilizza un dispositivo moderno, l’aggiornamento dovrebbe arrivare in pochissimo tempo.