Nel 2024 gli smartphone faranno un ampio salto nel futuro: cosa c’è da aspettarsi?

Qualcomm è una delle più grandi industrie tecnologiche del mondo e ha promesso una rivoluzione a portata di smartphone.

Ogni anno vengono proposti nuovi modelli di smartphone che poco o nulla hanno di nuovo rispetto ai modelli precedenti e i clienti Apple ormai lo sanno benissimo.

Qualcomm ha deciso però di puntare tutto sulla nuova generazione di telefoni Android, che grazie a una lunga serie di nuovi sensori, saranno in grado di fare veramente di tutto (e anche di più).

Cosa faranno gli smartphone nel 2024?

Assistente personale – Qualcomm promette che i suoi prossimi smartphone saranno in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale per creare un’assistente virtuale in grado di cercare informazioni in tempo reale su internet e interagire con noi attraverso un avatar estremamente simile a un umano vero.

Creare video con comandi vocali – Sempre grazie all’intelligenza artificiale i telefoni saranno in grado di creare video della lunghezza stabilita montando tra loro immagini o video appartenenti a una determinata categoria come “video del mio cane” oppure “foto dei miei amici” e così via. Per farlo basterà semplicemente esprimere la richiesta a voce.

Photoshop a portata di telefono – Tutte le operazioni di post produzione di fotografie e video potranno essere eseguite con la massima semplicità. Anche eliminare persone e oggetti da video e foto sarà semplicissimo, senza usare Photoshop o altri software complessi.

Riprese in movimento a telefono fermo – I nuovi telefoni saranno in grado di mantenere il focus su un soggetto specifico mentre esegue riprese in cui ci sono anche altri soggetti. E tutto senza nemmeno dover muovere il telefono, basterà metterlo su un treppiedi!

Video leggeri e perfettamente a fuoco – Gli smartphone del futuro saranno in grado di registrare video catturando solo i cambiamenti da un fotogramma all’altro, mentre le porzioni di immagine che sono rimaste fisse non vengono catturate nel nuovo fotogramma. Il risultato sarà video molto più leggeri ma soprattutto ogni singolo fotogramma sarà sempre a fuoco e potrà essere facilmente estrapolato per creare una foto o per essere mostrati al rallentatore.

Analizzare pelle e cibo – I sensori Trinamix, sviluppati da Qualcomm saranno in grado di analizzare l’aspetto della nostra pelle e dei nostri cibi allo scopo di determinare il nostro stato di salute (per esempio per capire se e quanto siamo disidratati) o per capire se è meglio buttare un cibo anziché consumarlo. Tramite altri sensori ad altissima definizione, i telefoni saranno anche in grado di analizzare le macchie della pelle permettendo ai medici di eseguire anche diagnosi a distanza.

Analizzare l’aria – Tramite i sensori ToF, invece, i telefoni del futuro saranno in grado di analizzare l’aria per determinare la quantità di polveri sottili, e quindi il livello di inquinamento, presenti in essa.