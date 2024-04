WhatsApp, annunciato l’arrivo di un’importante funzionalità: era ora

WhatsApp cambia ancora una volta e lo fa con l’annuncio di un’importante funzionalità: gli utenti non vedevano l’ora.

Nell’ultimo periodo gli sviluppatori di WhatsApp hanno davvero rivoluzionato l’applicazione. Gli oltre 2 milioni di utenti che quotidianamente utilizzano la piattaforma ora stanno per ricevere un’altra funzione tanto attesa.

WhatsApp è ancora oggi il servizio di messaggistica maggiormente utilizzato al mondo. Un legame creato con gli utenti nel tempo grazie alle molteplici implementazioni, che hanno regalato alla piattaforma un importante sviluppo. I lavori proseguono come dimostra l’arrivo di una funzione che cambierà ancora una volta l’esperienza d’uso.

WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di Google Play, portando la versione alla 2.24.9.30. Vediamo insieme qual è la prossima funzione che migliorerà ulteriormente la piattaforma di casa Meta.

WhatsApp, arriva un’importante funzione: facilità l’inoltro dei videomessaggi

Negli ultimi mesi gli sviluppatori di WhatsApp stavano introducendo sull’app una funzione per registrare e inviare messaggi video nelle varie conversazioni. Questa funzione consente agli utenti di poter condividere contenuti video istantanei dalla durata massima di un minuto.

Già da questa implementazione appare chiaro l’obiettivo di WhatsApp: aiutare gli utenti a condividere con facilità i messaggi video in altre conversazioni, senza dover registrare nuovamente un nuovo contenuto. Come segnalato dagli esperti di wabetainfo.com, con l’aggiornamento beta per Android 2.24.9.30 è emersa la funzione per inoltrare i videomessaggi.

Al momento alcuni beta tester stanno sperimentando questa funzionalità. La nuova funzione mette in campo un processo che migliora sensibilmente l’esperienza utente e rende la comunicazione decisamente più efficiente. È importante evidenziare che attualmente non è ancora possibile inoltrare note vocali in arrivo da altri contatti, per garantire una maggiore riservatezza e privacy delle varie comunicazioni.

L’introduzione di questa funzionalità porterà sicuramente dei decisi vantaggi agli utenti in quanto potranno condividere i messaggi video con più contatti in maniera molto rapida. Oltre al risparmio di tempo, non saranno più costretti a dover registrare lo stesso contenuto più volte. Questa novità potrà spingere gli utenti ad utilizzare la funzione dato che sarà accessibile da un nuovo pulsante.

La nuova funzione WhatsApp ha già attirato l’attenzione generale, con i beta tester che si dicono particolarmente soddisfatti di tale novità. Al momento la funzione è ancora in fase beta ma potrebbe essere implementata sulla piattaforma nei prossimi giorni, così da renderla accessibile a tutti.