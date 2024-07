Organizzare meeting online di gruppo è un incubo? Con questo servizio ti basta un minuto per mettere tutti d’accordo

Organizzare un meeting online con più persone può essere un vero e proprio rompicapo. Trovare una data e un’ora che vadano bene per tutti, tenendo conto di fusi orari e impegni diversi, può essere un’impresa ardua.

Fortunatamente, esiste uno strumento online che semplifica il processo: Doodle.

Doodle è una piattaforma gratuita e intuitiva che permette di creare sondaggi per la programmazione di eventi, come meeting online. Il suo funzionamento è semplice:

inserisci il titolo del tuo meeting, la data e l’ora proposte e le opzioni di durata. Scegli le modalità di partecipazione: puoi invitare i partecipanti tramite link, email o semplicemente condividendo il codice del sondaggio.

i partecipanti potranno indicare la loro disponibilità con un semplice click, selezionando le fasce orarie che gli vanno bene. Analizza i risultati: Doodle ti mostrerà un grafico che riassume le risposte, permettendoti di identificare facilmente la data e l’ora più adatta per la maggior parte dei partecipanti.

Ma i vantaggi di Doodle non si fermano qui. Ecco alcune delle sue funzionalità più utili.

Con Doodle, organizzare meeting online sarà un gioco da ragazzi!

Doodle riconosce automaticamente il fuso orario di ogni partecipante, garantendo che tutti possano vedere le date e le ore corrette. Opzioni di personalizzazione: puoi personalizzare il tuo sondaggio aggiungendo un’immagine di sfondo, una descrizione dettagliata del meeting e un link per la videoconferenza.

Doodle può essere integrato con diverse piattaforme, come Google Calendar e Zoom, per semplificare ulteriormente la pianificazione del tuo meeting. Disponibile su qualsiasi dispositivo: puoi accedere a Doodle da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone o tablet, tramite il sito web o l’app mobile.

Doodle è uno strumento prezioso per tutti coloro che cercano di organizzare meeting online in modo efficiente. Elimina la necessità di scambiare email o messaggi per concordare la data e l’ora, rendendo il processo più rapido e semplice.

Ecco alcuni consigli per ottenere il massimo da Doodle: