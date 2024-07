Nuovo Bonus Figli appena approvato: da 300 a 500 euro solo per chi è entro i 17 anni

Arriva il nuovo Bonus Figli che permetterà alle famiglie italiane con figli entro i 17 anni, di richiedere da 300 fino a 500 euro.

Nel corso degli anni, i Governi hanno varato diverse misure per aiutare le famiglie e incentivare la natalità sul territorio nazionale. Iniziative passate come il baby kit, pensato per supportare i genitori nelle spese dei primi mesi di vita del neonato, hanno in parte aiutato la crescita dei numeri sulla natalità.

Nel pieno delle tematiche sul calo della natalità in Italia, il Bonus Figli si presenta come una valida agevolazione promossa dai Comuni italiani pensata per il sostegno alla crescita demografica del territorio. Si tratta di un contributo economico da poter ottenere in seguito alla presentazione del proprio ISEE familiare.

Proprio il riferimento all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sarà in grado di stabilire la soglia dell’importo che verrà corrisposto alla famiglia. Il parametro intende prendere in considerazione il reddito, la composizione del nucleo familiare e il suo patrimonio, valutando così l’erogazione del contributo economico per i genitori.

Bonus figli: fino a 500 euro per chi non supera i 17 anni

I residenti del Comune di Pescara potranno beneficiare della possibilità di richiedere un contributo economico per supportare il mantenimento dei figli a carico. Si tratta della misura inserita all’interno del voucher di “Pescara solidale”, il progetto del settore di Politiche sociali pensato per aiutare le famiglie che hanno al proprio interno bambini, adolescenti e anziani. Complessivamente il Comune metterà a disposizione 523 voucher, per un totale di 212.084 euro e le domande dovranno essere inviate entro il 31 luglio.

«Le famiglie riceveranno voucher da 300 a 500 euro per svolgere determinate attività o per acquistare prodotti», ha spiegato il sindaco Masci, rivolgendosi in particolare ai nuclei familiari con bambini e adolescenti a carico. Proprio per loro, il Comune di Pescara ha pensato ad un prolungamento della fascia d’età: «Le iniziative contemplate in questi avvisi sono rivolte ai nuovi nati e ai ragazzi fino a 17 anni, ma anche agli anziani».

Non solo supporto economico, il Comune di Pescara ha previsto lo svolgimento di attività socio educative per bambini e ragazzi, da 0 a 17 anni, con l’erogazione di voucher da 475 euro a famiglia. Ogni famiglia, secondo quanto dichiarato dal sindaco Masci, potrà richiedere un solo voucher. La misura è pensata per supportare il mantenimento economico dei bambini e della loro crescita all’interno dei nuclei familiari.