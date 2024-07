Microsoft vuole farti pagare 300 euro all’anno per usare la nuova funzione segreta di Word: ecco cosa cambia

Una nuova funzione di Microsoft sarà a pagamento. L’azienda ha deciso: per poterla utilizzare, serviranno 300 euro all’anno.

Del pacchetto Office di Microsoft, il programma di gran lunga più apprezzato ed utilizzato rimane Word. Ossia un software partito come semplice blocco di testo, ma che negli anni si è evoluto e oggi può vantare una lunga serie di funzionalità uniche. Per poter creare documenti di ogni genere, con l’aiuto di strumenti interni per non sbagliare mai nulla.

Nuova funzione di Word con l’IA in arrivo: costrua 300 euro – Computer-idea.itInevitabilmente, nei prossimi mesi l’intelligenza artificiale avrà un peso sempre più importante anche per il programma di Microsoft. Tanto che c’è una nuova funzionalità, rilasciata per ora in versione beta, che dovrebbe essere a pagamento. Sta facendo parecchio discutere la decisione presa dal colosso americano. Secondo diversi beninformati, il costo per poterne usufruire dovrebbe essere di… 300 euro all’anno.

300 euro all’anno per una funzione di Word: la decisione controversa di Microsoft

Oltre al costo per Microsoft 365, presto ci sarà un nuovo canone aggiuntivo da dover sostenere esclusivamente per Word. Sia chiaro, non è obbligatorio. Ma per coloro che vorranno godere della nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale, non si potrà fare altrimenti. 300 euro all’anno, un prezzo molto alto e che – almeno secondo le stime – verrà versato da chi ne ha bisogno per lavoro.

Ma di quale strumento si parla? Se avete già sentito parlare delle capacità artistiche IA di Designer, allora sapete già tutto. Molte di queste verranno integrate su Word con l’abbonamento. In parole povere, se per esempio avrete bisogno di un’illustrazione generata dall’IA partendo dal vostro documento Word, potrete farlo direttamente all’interno del programma.

E avrete anche modo di aggiungere immagini simili, da utilizzare come sfondi, temi o immagini. Non mancano le limitazioni. Non si potrà per esempio aggiungere un banner generato dall’intelligenza artificiale ad un documento. Ne vale veramente la pena? Al momento, è difficile dare una risposta definitiva. È chiaro che per un utilizzo standard di Word, l’intelligenza artificiale potrebbe non essere un bisogno primario.

Discorso diverso per chi utilizza questo programma per lavoro, e trarrebbe vantaggio dal poter generare immagini senza il minimo sforzo. Un solo prompt di comandi e il gioco è fatto. Se ritenete che tutto questo possa tornarvi utile, preparatevi a metter mano al portafogli e a pagare 300 euro all’anno.