TikTok, la funzione più utile che pochi conoscono: perfetta per chi lo guarda prima di addormentarsi

Finalmente con questa funzione TikTok puoi rilassarti davvero: è perfetta per chi usa il telefono prima di addormentarsi, da provare subito.

TikTok è uno dei social network che nell’ultimo periodo ha preso maggiormente piede, riuscendo a scalzare anche concorrenti come Facebook e Instagram. Amata soprattutto dai più giovani, questa piattaforma consente di realizzare e visualizzare video su praticamente qualsiasi argomento. Dalla cucina al fai da te, passando per i consigli sugli acquisti.

Anche tantissimi vip hanno cominciato ad usarla rendendosi conto del suo enorme potenziale sia a fini lavorativi che pubblicitari. Chiunque, infatti, al giorno d’oggi possiede almeno un account TikTok. C’è, però, una funzione che in pochi conoscono, ma che è utilissima soprattutto per chi è solito guardare i video la sera prima di andare a dormire. Scopriamo subito di cosa si tratta.

TikTok, la funzione più utile che pochi conoscono: è perfetta per rilassarsi davvero

TikTok è uno dei social network più amati ed utilizzati del momento. Il fatto di essere basato sulla riproduzione di video rende i contenuti immediatamente fruibili e più accattivanti. Molti utenti addirittura, per conciliare il sonno, amano utilizzare la piattaforma la sera prima di andare a dormire.

In pochi, però, sanno che esiste una funzione utilissima di TikTok che permette di rilassarsi completamente. Stiamo parlando dello scorrimento automatico. Questa opzione, di fatto, consente di guardare i video senza toccare lo schermo con il dito, così da concedersi veramente un po’ di sano relax. Scopriamo subito come funziona e come abilitarla. Fruibile sia su Android che su iOS, tale funzione si può attivare e disattivare in qualsiasi momento.

Basta entrare nel proprio account; passare dalla schermata principale alla sezione Per te effettuando uno swipe con il dito verso destra; tenere premuto il dito sullo schermo mentre viene riprodotto un video così da far comparire le opzioni correlate alla visualizzazione del contenuto multimediale; fare click sulla quinta icona dell’elenco, cioè quella corrispondente appunto allo Scorrimento automatico. In questo modo, da quel momento in poi, i video verranno riprodotti automaticamente, senza dover toccare nulla sullo schermo.

Se vuoi disattivare la funzione non dovrai fare altro che svolgere lo stesso procedimento. Entra quindi su TikTok, accedi alla sezione Per te, attendi la riproduzione di un video, tieni premuto un punto sullo schermo mentre questo è in riproduzione per far apparire il menu delle impostazioni e poi clicca sempre sulla quinta voce dell’elenco, cioè su Scorrimento manuale. Così facendo, tutto tornerà come prima. Facile, non è vero?