Sito internet oppure canale TikTok? Ecco come scegliere quello più adatto per il tuo business

Chi vuole fare business online si chiede spesso se sia meglio creare un sito internet oppure se basti aprire solo un canale TikTok, vediamo cosa suggeriscono gli esperti.

Per avere successo con il proprio brand nel mondo online le opzioni da valutare sono parecchie, un sito con il dominio che reca il nome del proprio brand è la prima soluzione che viene in mente ma dal momento che i social media hanno un successo che non si può negare, soprattutto su un target di pubblico giovane, bisogna porsi la domanda se sia più remunerativo aprire un profilo, come ad esempio un canale TikTok.

In questo articolo andiamo quindi a scoprire le variabili da prendere in considerazione per fare la scelta giusta e scegliere quale sia l’opzione più adatta per fare in modo che il proprio business voli online e raggiunga il successo sperato.

Scopriamo se è meglio aprire un sito internet o un canale TikTok per avere successo

Essere in rete è fondamentale per avere una visibilità globale e questo è un punto chiave da cui non si può prescindere. Per il proprio brand potrebbe essere fondamentale avere un sito internet come vetrina per poter promuovere i propri prodotti oppure per far conoscere a un numero sempre maggiore di utenti i servizi che si forniscono. Ma anche i social offrono la possibilità di fare marketing. Allora cosa è meglio preferire?

La risposta non è univoca e dipende sostanzialmente dal tipo di business e da quale strategia si vuole seguire. I social, e parliamo di TikTok in particolare, dà diverse opportunità e molti vantaggi per i brand che vogliono aumentare la propria visibilità e raggiungere un pubblico ampio e giovane, dato che è molto frequentato da utenti che hanno poche primavere alle spalle.

La possibilità di creare brevi video coinvolgenti consente di far circolare messaggi e promozioni, se si centra il trend giusto si può diventare virali e raggiungere in poche ore un pubblico vastissimo senza fare alcuno sforzo. Questo è un dettaglio da non trascurare. Così come è bene chiarire che, essendo un sito cinese, è sotto i riflettori per la poca trasparenza nella gestione dei dati personali.

I vantaggi e gli svantaggi

Allo stesso tempo è chiaro che avere un sito permette di dare più autorevolezza al proprio brand, di mostrare la qualità del prodotto a chi ha già le idee chiare di cosa sta cercando, quindi è la soluzione più adatta se si vuole generare un engagement in un pubblico adulto, che di certo ha un potere di acquisto più rilevante rispetto agli under 24 che sono la maggioranza degli utenti TikTok.

Inoltre un sito di cui si detiene la proprietà permette di avere un controllo completo sui contenuti proposti al pubblico, quindi, come indicato dagli esperti del podcast “Salto nel digitale” creato dal team di SOS-Wp.it, è da preferire rispetto ai social che invece sono di proprietà altrui e i cui contenuti postati sul proprio canale possono essere facilmente censurati per una serie di motivi a volte nemmeno spiegati.

Quindi senza necessariamente investire in domini ma creare un sito resta la soluzione più adatta se si vuole pubblicizzare il proprio brand costruendo un successo più duraturo nel tempo, ma TikTok non è da escludere a prescindere, come scelta, si può comunque aprire un canale per far atterrare gli utenti sul proprio sito e aumentare le interazioni con esso, tutto questo non può che far bene al proprio business.