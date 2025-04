Investire in domini: come individuare le opportunità più redditizie

Investire in domini è un business in cui non si deve entrare senza avere la giusta consapevolezza di cosa fare, per questo vi sveliamo come individuare le opportunità più redditizie e quali sono le strategie che possono rivelarsi vincenti tra quelle di maggiore successo.

Se quello che volete sopra ogni altra cosa in questo momento della vostra vita è investire in domini dovete prendere in considerazione alcuni aspetti fondamentali che ruotano intorno al mondo del mercato dei domini. Solo dopo aver capito alcuni meccanismi potrete buttarvi a capofitto nella ricerca dell’occasione giusta per poter guadagnare.

Al giorno d’oggi registrare un dominio nuovo è una pratica molto facile che può servire sia per avere uno spazio sul web in cui esporre la propria attività commerciale o di servizi, sia per fare in modo che questo spazio ottenga autorevolezza in modo da poterlo poi rivendere a un prezzo decisamente maggiore rispetto a quello di acquisto. Ma non è certamente l’unica via da poter percorrere. Si può anche investire in domini già esistenti. Andiamo per ordine e scopriamone di più.

Come individuare le opportunità di guadagno più redditizie se si vuole investire in domini

Il mercato dei domini è molto affollato e per certi versi saturo, ma le occasioni di investimento e di guadagno ci sono a molti livelli, basta cercarli nel modo giusto e nei posti adatti. Chiaramente sapere come intercettare le opportunità più redditizie quando si parla di domini significa non solo risparmiare ma anche aumentare le possibilità di monetizzare, cioè di guadagnare dall’investimento effettuato.

Abbiamo anticipato che per investire in domini si può registrarne uno da zero, scegliendo un nome accattivante e corto che può essere brandizzabile, ma è possibile anche acquistare siti già esistenti con una normale compravendita online tra acquirente e proprietario.

Va considerata anche un’altra via, cioè l’acquisto di domini esistenti e non rinnovati o messi all’asta in seguito a procedure fallimentari. Dal momento che chi compra un dominio deve pagare ogni anno il fornitore del servizio, se decide di non rinnovare quel sito diventa nuovamente un bene in vendita.

Vale la pena fare un controllo per vedere se un sito è giovane o anziano, cioè se è online da molto tempo e se è autorevole, se ha un numero elevato di backlink.

Se il sito ha ricevuto tanti link in uscita da siti autorevoli in tal caso può valere anche molti quattrini e quindi lo si può considerare potenzialmente più redditizio. Questo aspetto è da considerare se si vuole lavorare in ambito SEO con l’algoritmo di Google, ad esempio.

Dove si possono trovare questi domini “premium”? Ci sono diverse soluzioni ma comprare un dominio premium su Market Domain resta una delle più vantaggiose perché il portale offre sicurezza e un’assistenza dedicata durante tutti i passaggi della compravendita.