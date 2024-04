Questo vecchio smartphone vale 170.000 euro per i collezionisti, se lo hai sei ricco

Questo esemplare, che oggi rappresenta la testimonianza tangibile di un’epoca rivoluzionaria, può valere una fortuna.

È strano pensare che siano passati quasi vent’anni da quando i primi smartphone hanno cominciato a rivoluzionare le nostre vite. Quel primi dispositivi, che oggi ci sembrano quasi rudimentali, stanno in realtà diventando molto più di un semplice ricordo. Alcuni di questi primi modelli stanno infatti inaspettatamente diventando veri e propri oggetti da collezione, raggiungendo quotazioni impensabili sul mercato.

Con l’avanzare della tecnologia, molti di noi hanno sostituito i vecchi dispositivi con nuovi modelli più avanzati, relegando gli antichi smartphone in soffitta o nel fondo di un cassetto.

Quello che molti non immaginano è che alcuni di questi dispositivi, se conservati nel modo giusto, hanno acquisito un valore che va ben oltre il loro prezzo originale. Un fenomeno che sta trasformando l’attitudine verso il riciclo tecnologico e sta aprendo nuove prospettive economiche.

I collezionisti cercano vecchi smartphone: il tesoro nascosto nel cassetto

Il protagonista di questa sorprendente valorizzazione è l’iPhone 2G, il primo modello di iPhone lanciato da Apple nel 2007. Questo smartphone non solo ha segnato l’inizio di una nuova era per la telefonia mobile, ma è oggi uno degli oggetti più ricercati dai collezionisti di tecnologia. Con il suo design rivoluzionario e la sua interfaccia intuitiva, l’iPhone 2G ha definito gli standard per i futuri smartphone, diventando un’icona nel mondo della tecnologia.

Recentemente, modelli di iPhone 2G ancora sigillati nella loro confezione originale sono stati venduti per cifre che superano i 170.000 euro. Questi prezzi stratosferici sono dovuti alla rarità del dispositivo in tali condizioni, poiché Apple produsse il modello da 4 GB solo per un breve periodo prima di passare alle versioni da 8 GB, molto più popolari tra i consumatori.

L’aspetto più interessante è che non si tratta di un caso isolato: il mercato degli oggetti da collezione tradizionalmente includeva articoli come monete, francobolli o arte, ora si sta ampiamente estendendo anche ai dispositivi tecnologici. LCG Auctions, una casa d’aste specializzata in oggetti da collezione della cultura pop, ha recentemente gestito diverse aste in cui iPhone 2G sigillati hanno raggiunto cifre da record.

Il prezzo di questi dispositivi è aumentato notevolmente nel tempo, riflettendo non solo la loro rarità ma anche l’impatto culturale che hanno avuto. L’iPhone 2G è considerato non solo un telefono, ma un pezzo di storia tecnologica, che cattura l’essenza di un’era che ha completamente ridisegnato il nostro modo di comunicare e interagire.