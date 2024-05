Questo nuovo modello di cuffie arriva dal futuro: caratteristiche, data d’uscita e prezzo

Non solo LG, la corsa al miglior gadget s’infiamma con un nuovo modello con caratteristiche mai viste. Data d’uscita e prezzo.

Nell’era un po’ tech un po’ smart funziona così. Neanche il tempo di ascoltare un’eco derivante dalla musica soave dei super innovativi auricolari di LG, prossimi all’uscita, ed ecco i primi leak di cuffie smart che sorprendono ancora di più.

Soltanto poche settimane fa tutti pazzi per i primi auricolari Dolby Atmos al mondo, gli auricolari sudcoreani della serie LG T90 che supporteranno il Dolby Head Tracking, su tutti i tuoi dispositivi. Leggeri ma potenti, in grafene.

Ma in quest’era di super pluralismo di aziende altrettanto performanti, ecco all’orizzonte un modello di cuffie smart che sembra arrivare dal futuro, con caratteristiche impressionanti rivelate dai primi leaks circolati in rete.

Driver da 40 mm e otto microfoni, suono spaziale e molto altro per delle cuffie da urlo

Le foto emerse da qualche giorno delle Sonos Ace avevano già stuzzicato la curiosità di molti appassionati tech, ci ha pensato WinFuture a gettare benzina sulla passione per queste cuffie smart con ulteriori dettagli: driver da 40 mm e otto microfoni che vengono utilizzati per le telefonate, nonché per la cancellazione attiva del rumore (ANC) e la modalità trasparenza.

Queste cuffie da 312 grammi supportano il suono spaziale con tracciamento della testa e musica hi-fi senza perdite, sia tramite Bluetooth che USB-C. Top anche lato batteria: le Sonos Aces raggiungono una durata di 30 ore e una ricarica completa richiede appena tre ore.

La riproduzione e il volume possono essere controllati tramite un’interfaccia sensibile al tocco, che può essere utilizzata anche per riprodurre facilmente la musica in streaming, grazie a un altoparlante e semplici gesti. Un modo per rendere l’uso quotidiano assai più intuitivo e confortevole.

Bluetooth Multipoint e connessione a più dispositivi contemporaneamente, una custodia per il trasporto, un cavo USB-C e un cavo da USB-C ad AUX. Secondo l’autorevole Dealabs le cuffie over-ear verranno annunciate il 28 maggio, giorno in cui si potranno pre-ordinare online.

La consegna in Europa dovrebbe iniziare il prossimo il 5 giugno. Costo non certo economico, a dimostrazione della sua qualità. Questo modello sembra essere più esoso di quanto suggerito nelle ultime indiscrezioni del rivenditore. Sempre secondo le informazioni di Dealabs, infatti, le cuffie partiranno da 499 euro, competendo direttamente con le Apple AirPods Max.