Gmail, hai terminato lo spazio di memoria gratuito? Con questo trucchetto ne avrai quanto vuoi senza pagare nulla

Non tutti sanno che Gmail ha uno spazio limitato e c’è un trucchetto per aumentare la disponibilità di byte in maniera gratuita.

Gmail è uno dei servizi online più utilizzati dalle persone sul web nonché il servizio di posta elettronica più famoso e conosciuto, ma nonostante questo non tutti conoscono le potenzialità e soprattutto i segreti di questa piattaforma: una delle caratteristiche del servizio che pochi conoscono è che ha a disposizione solo uno spazio limitato e che una volta terminato non è più possibile usufruire del servizio di Google per la posta elettronica.

Di base, ogni utente di Google, ha a disposizione 15 GB di memoria disponibili su Gmail che si riempiono per ogni mail ricevuta all’interno della casella postale e anche per ogni mail inviata dalla propria casella postale; apparentemente sembra uno spazio molto largo, ma a causa anche delle tantissime mail di SPAM può riempirsi facilmente quando meno ce lo aspettiamo ed è per questo motivo che prima o poi bisogna prendere delle contromisure.

Innanzitutto prima bisogna controllare quanto spazio ci resta e per farlo basta scorrere in basso sulla pagina principale di Gmail e guardare la barra presente in basso a sinistra per capire a che punto è lo stato di riempimento dello storage della piattaforma: se è quasi piena allora bisogna cercare di liberare spazio in qualche modo oppure aumentarlo e non tutti sanno che c’è un modo per farlo senza spendere nemmeno un centesimo.

Gmail, in questo modo aumenti lo spazio della casella postale senza spendere un euro

Google offre diversi piani d’abbonamento per aumentare lo spazio d’archiviazione dei suoi servizi principali, tra cui anche Gmail, ma non è sempre necessario dato che talvolta bastano davvero pochi trucchetti per ritrovarsi di nuovo con la casella postale libera senza spendere nemmeno un centesimo, ma per farlo bisogna conoscere qualche trucco del mestiere.

Prima di tutto bisogna provare a liberare spazio cancellando le mail più pesanti e fastidiose: di tanto in tanto, ad esempio, è possibile andare nella casella SPAM ed eliminare in blocco tutti i messaggi che accumulati possono andare a occupare davvero tanto spazio.

Se questo non è bastato, possiamo cancellare i messaggi più pesanti che in genere sono quelli che contengono allegati: per ricercarli in blocco e cancellarli basta digitare nella casella di ricerca di Gmail la frase chiave “has:attachment“.

Se nemmeno questo è bastato allora si può procedere alla cancellazione dei messaggi di posta elettronica che pesano maggiormente e per fare ciò è possibile digitare “larger:20M” per filtrare la casella mostrando solo le mail che pesano più di 20 Mb, ma chiaramente questo dato si può modificare a piacimento così da liberare spazio sulla piattaforma in pochi istanti e gratis.