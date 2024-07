5 funzioni segrete di Microsoft Web 365 che ti semplificano subito la vita: non tornerai più indietro

Microsoft 365 non è solo un insieme di strumenti per il lavoro, ma un supporto completo per la vita quotidiana.

Microsoft 365 è uno degli strumenti più popolari per la produttività personale e professionale. Utilizzato quotidianamente da milioni di persone, questo pacchetto offre una vasta gamma di applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Ogni strumento al suo interno è progettato per migliorare l’efficienza e la collaborazione, rendendo più semplice la gestione delle attività e dei progetti lavorativi.

Oltre alle funzioni principali ben note, come la creazione di documenti, la gestione delle e-mail e l’analisi dei dati, Microsoft 365 include anche una serie di strumenti avanzati per il lavoro di squadra. Le funzionalità di cloud computing, ad esempio, permettono di accedere ai file ovunque ci si trovi, favorendo il lavoro remoto e la collaborazione in tempo reale.

Oltre agli strumenti utili in ambito professionale, però, esistono anche funzionalità meno conosciute che possono migliorare significativamente la vita quotidiana. Queste opzioni, sebbene non siano sempre immediatamente evidenti, offrono vantaggi pratici e possono semplificare notevolmente diverse attività.

Le funzioni da conoscere per sfruttare al meglio Microsoft 365

La capacità di archiviazione su OneDrive offerta da Microsoft 365 è ad esempio ideale per archiviare foto e video, una necessità che sempre più utenti avvertono. Abilitando il backup della fotocamera nell’app mobile OneDrive, le immagini vengono caricate automaticamente dalla galleria del telefono, garantendo la loro sicurezza.

All’interno di Microsoft 365 si trova poi OneNote, una soluzione efficace per gestire le attività quotidiane attraverso liste di cose da fare. Creando un nuovo blocco note, è possibile organizzare le attività per ogni giorno della settimana. Utilizzando la funzione “Da fare” nella barra degli strumenti, si possono poi creare elenchi di controllo da spuntare man mano che si completano le attività.

OneNote può essere utilizzato anche per tenere traccia di hobby e interessi, creando sezioni specifiche per ciascuno di essi. Ogni sezione può contenere pagine dedicate a diverse attività, come tipi di esercizi, programmi, traguardi e obiettivi per il fitness, o librerie di giochi, sessioni di gioco programmate e liste dei desideri per i videogiochi.

Sfruttando Excel, invece, si potrebbe creare un foglio di lavoro per la gestione delle finanze personali. Utilizzando i modelli di budget disponibili si possono calcolare facilmente il reddito mensile previsto e reale e soprattutto le spese. I modelli preconfigurati includono tutte le colonne, righe e formule necessarie, facilitando la personalizzazione secondo le proprie esigenze finanziarie.

Excel si rivela molto utile anche per organizzare eventi con familiari e amici. Si può creare un foglio di lavoro per l’evento, con fogli separati per budget, liste di cose da fare, attività divertenti, partecipanti, comitati organizzativi e così via. Successivamente, si può anche condividere il foglio di lavoro con gli altri invitati.