La pubblicità dell’anno è di Apple e serve solo per attaccare Android: il video è spaventoso

Apple ha scelto di affrontare Android utilizzando immagini forti e un messaggio potente per evidenziare i suoi punti di forza.

L’eterna battaglia tra Apple e Android per il dominio del mercato degli smartphone continua a intrattenere gli appassionati di tecnologia. Negli ultimi anni, entrambe le aziende hanno costantemente innovato e migliorato i loro prodotti per conquistare nuovi utenti e mantenere quelli esistenti. La competizione non si limita alle caratteristiche tecniche dei dispositivi, ma si estende anche alle strategie di marketing e comunicazione.

Apple e Android rappresentano due filosofie opposte nel mondo della tecnologia mobile. Mentre Apple ha sempre puntato su un ecosistema chiuso e altamente controllato, Android ha promosso un sistema aperto che consente una maggiore personalizzazione da parte degli utenti. Questa divergenza ha creato un acceso dibattito tra i sostenitori di entrambi i sistemi operativi, alimentando una competizione senza fine.

In questo contesto, le pubblicità hanno giocato un ruolo cruciale nel definire l’immagine e il messaggio di ogni brand. Raramente, però, si è visto un attacco diretto da parte di una delle due parti. Almeno fino ad ora: Apple ha recentemente rilasciato una pubblicità che prende di mira direttamente gli utenti Android, mettendo in evidenza i problemi di privacy associati a quel sistema operativo in modo decisamente inusuale.

Apple sa come comunicare un messaggio: l’inquietante pubblicità preoccupa gli utenti Android

La nuova pubblicità di Apple, intitolata “Privacy su iPhone, Flock”, è un vero e proprio mini film horror. La pubblicità utilizza immagini inquietanti per trasmettere il messaggio che la privacy è una priorità assoluta per Apple. Sullo sfondo della canzone “Billathi Askara” di Björn Jason Lindh, vediamo persone che utilizzano smartphone Android essere spiati da telecamere che si trasformano in uccelli meccanici.

Questi uccelli, con occhi rossi luminosi e un aspetto decisamente sinistro, rappresentano i tracker di terze parti che seguono gli utenti Android mentre navigano su internet e usano le app. Le immagini mostrano chiaramente come queste creature si aggirano indisturbate, spiando ogni mossa degli utenti. Gli uccelli con telecamera si posano su linee elettriche, tetti e altri luoghi comuni, sottolineando la pervasività della sorveglianza.

Quando invece un utente Apple apre Safari, il browser integrato negli iPhone, gli uccelli tracker si bloccano ed improvvisamente esplodono, a significare la protezione di cui godono tutte le persone che utilizzano i prodotti la mela morsicata sul retro. Il video culmina con la scritta “La tua navigazione è sorvegliata” seguita dalla tagline: “Safari. Un browser veramente privato“.

Per quanto il nome del rivale non venga mai neppure evocato, la pubblicità di Apple è un attacco chiaro e diretto al sistema Android. La pubblicità, secondo quanto già annunciato dall’azienda, sarà però trasmessa in versione ridotta durante i programmi televisivi e gli eventi sportivi, garantendo una vasta visibilità la messaggio, pur senza spaventare troppo le persone che la vedono.