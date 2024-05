Non fare questo errore quando usi il pc: per risparmiare tempo, basta usare questa app

Quando si usa il PC è importante non fare un errore per evitare di perdere tempo. Questa app rende tutto molto più veloce.

Nell’era digitale il computer è diventato uno strumento di lavoro e di studio indispensabile. Oggi tutti devono possedere competenze tecnologiche di base per guadagnarsi da vivere e lavorare in qualsiasi settore. I principianti però potrebbero incontrare delle difficoltà nella prima fase dell’informatica. In tal senso è stato rivelato un errore molto comune da evitare per padroneggiare al meglio lo strumento e tagliare i tempi di lavoro.

Nonostante usiamo il computer ogni giorno, è difficile avere sempre le idee molto chiare sulle buone pratiche informatiche da adottare. Con il tempo, infatti, si tendono a consolidare delle abitudini, ma non tutti sanno che alcune di queste potrebbero essere totalmente sbagliate, oltre a portare un dispendio di tempo importante.

A rivelare un errore comune della maggior parte degli utenti con il PC è stato Biagio Gabriele, l’esperto tech diventato famoso grazie a TikTok dove e seguito da migliaia di utenti ai quali da giornalmente dei consigli. Uno di questi riguarda come trasferire file, foto e video da computer al telefono velocemente con una app.

Come trasferire i contenuti da PC al telefono: l’app da scaricare

È sempre buono e importante sottolineare le regole per un utilizzo sicuro e più efficace del PC, anche perché nel corso degli anni la tecnologia ha fatto notevoli passi avanti tanto da permettere agli utenti di trasferire i contenuti da PC al telefono in modo molto più veloce rispetto a quello tradizionale.

Biagio Gabriele ha dato un grande aiuto in questo caso, rivelando che usare un cavo per trasferire file, foto e video da PC al telefono è un errore che bisogna smettere di fare per velocizzare la pratica. Il tiktoker ha rivelato che tutto quello che bisogna fare è scaricare un’app Collegamento a Windows per poi procedere.

In seguito bisogna andare sul computer e premere il pulsante Start e poi cercare l’app Collegamento al telefono. Poi aprire l’app e scegliere il tipo di telefono, quindi se è un Android o un iPhone. Poi aprire l’app sul telefono e con la fotocamera procedere con la scansione del codice Qr che si vede sullo schermo del PC. In questo modo si avrà accesso a tutti i contenuti.