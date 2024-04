Migliori scanner 2024: dall’economico al multifunzione, ce n’è per tutti i gusti

Contiene link di affiliazione.

Se avete bisogno dei vostri documenti sul computer, per inviarli via mail a un destinatario, oppure se avete necessità semplicemente di fare una fotocopia e non volete uscire di casa o dall’ufficio allora quello di cui avete bisogno è uno scanner. In un’epoca totalmente digitalizzata come l’attuale può essere importante acquisire immagini, documenti o foto sul computer per poterle poi passare al ritocco o utilizzarle in vari contesti. Proprio per questo lo strumento che vi presentiamo oggi è di fondamentale importanza per molti di voi.

Se non avete voglia di approfondire l’argomento e semplicemente avete bisogno di uno scanner affidabile, vi consigliamo direttamente questo Canon che vi garantirà prestazioni di altissimo livello.

Se invece avete del tempo da dedicare alla questione e volete leggere la presentazione di diversi prodotti, per confrontarli e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, andate avanti nella lettura.

Scanner, i migliori

Canon image Formula DR-C225 II, il migliore

La Canon image Formula DR-C225 II è sicuramente il miglior scanner sul mercato anche per il rapporto qualità prezzo. Tra i punti forti di questo dispositivo c’è il design J-Path che lo rende decisamente agibile da posizionare sulla scrivania, visto l’ingombro minimo, e inoltre offre il lato stampato dei documenti scansionati verso l’alto in una modalità decisamente più pratica. Il device offre delle scansioni fronte/retro fino a 50 ipm (immagini per minuto) a 300 dpi (dots per inch, o punti per pollice) e con una velocità fino a 25 ppm (pagine per minuto)a colori.

Compreso nel pacchetto troverete anche il software CaptureOnTouch che rende le operazioni di scansione più semplici; inoltre il funzionamento “one touch” permette in pochi secondi di effettuare anche attività molto complesse; la modalità full auto invece seleziona intuitivamente quelle che sono le impostazioni necessarie alle esigenze del prodotto scansionato. Si tratta di un prodotto che fonda le sue basi solide su un marchio noto nel mondo dell’elettronica come Canon; fondata a Tokyo nel 1937 l’azienda si è specializzata inizialmente come azienda di prodotti ottici per arrivare poi a realizzare anche scanner e stampanti.

Canon Italia CanoScan Lide 400, l’economico

Sebbene il Canon Italia CanoScan Lide 400 sia tra i migliori scanner quello più economico non difetta in prestazioni e caratteristiche. Si tratta di un modello piano con una velocità ottimizzata e anche la funzione di altissima risoluzione. Potrete scansionare le vostre foto e/o i documenti in 4800 x 4800 dpi con dunque la possibilità di avere una riproposizione pressoché perfetta di quanto volete importare sul computer; agendo in appena 8 secondi grazie a una tecnologia preimpostata sul dispositivo.

Potrete inoltre scansionare i vostri documenti cliccando un semplice pulsante presente alla base del dispositivo, ma uno dei colpi di scena di questo prodotto è anche il fatto che si possono scansionare documenti voluminosi, per un massimo di 21 mm, grazie a un coperchio che ha un doppio snodo a “Z”. Come il precedente è anche questo un Canon, un marchio di assoluta affidabilità e leader nel settore sotto diversi punti di vista.

Epson WorkForce DS-1630, il multifunzione

L’Epson WorkForce DS-1630 è tra i migliori scanner quello che possiamo definire il multifunzione; grazie alla regolazione del colore e dell’immagine con possibilità di correzione dell’allineamento e rimozione di eventuali pagine vuote. Inoltre è possibile anche scansionare documenti di grandi dimensioni, grazie alla modalità documento, sfruttando oltre tre metri di documento su un unico lato.

Tra i punti forti di questo dispositivo c’è anche la velocità di scansione di 25 pagine al minuto che lo rendono uno degli scanner più veloce tra quelli in commercio; inoltre non si verifica nessun tipo di rallentamento anche durante la scansione a risoluzioni molto elevate. Potrete scansionare un’ampia gamma di documenti tra cui l’acquisizione di libri, documenti rilegati e tanto altro con la solita velocità performante. Un dispositivo molto comodo che vi permette di creare fino a 30 lavori con il pannello di rete opzionale e in grado di scansionare direttamente su server o servizi di cloud. Anche la Epson è una marca che ha una storia importante in questo contesto, visto che si occupa principalmente di stampanti e scanner. L’azienda giapponese è leader nel settore dell’elettronica dal 1942 ed è stata in grado di costruire una vera e propria rivoluzione in fatto di stampe, basti pensare che nel 1964 viene realizzato anche un meccanismo di stampa per avere in tempi rapidi i tabulati delle gare durante le Olimpiadi di Tokyo quando l’allora Suwa Seikosha venne scelta come cronometrista ufficiale delle competizioni.

Brother ADS4100, da ufficio

Il Brother ADS4100 è tra i migliori scanner quello che possiamo considerare “da ufficio” grazie anche alle prestazioni di altissimo livello. Con questo dispositivo potrete acquisire, inviare e ricevere documenti in modo molto semplice e veloce; potrete rendere più rapidi i processi senza dover compiere dei passaggi complessi come accade per device dello stesso livello. All’interno del pacchetto troverete anche una suite software che è progettata per dare vita a documenti perfetti dopo l’acquisizione; inoltre grazie all’alimentatore automatico ADF per supporti misti potrete acquisire automaticamente diversi tipi di documenti uno dopo l’altro.

Lo scanner è dotato anche di un sensore multialimentazione a ultrasuoni che utilizza le onde sonore per riuscire a trovare eventuali errori di alimentazione carta e avvisare chi sta usando il dispositivo per apporre correzioni in tempo celere evitando ogni tipo di spreco. Tra gli altri motivi per cui questo device è adatto a chi lavora c’è l’attenzione alla sicurezza dei documenti digitali senza rischi, seguendo i regolamenti GDPR in materia di archiviazione di dati personali. Inoltre i documenti acquisiti possono essere protetti da password e salvati in maniera sicura anche da occhi indiscreti.

Come scegliere uno scanner

Dopo avervi mostrato quattro dei migliori scanner presenti sul mercato vogliamo fornirvi anche i parametri fondamentali per scegliere un modello che faccia al vostro caso:

Tipologia: per prima cosa va sottolineato che esistono diversi tipi di scanner. Si passa dai classici piani per arrivare a quelli portatili oltre a quelli manuali. I primi sono grandi come un foglio di carta, i secondi sono ancora più piccoli e si possono portare ovunque, i terzi invece si utilizzano come i lettori ottici ma difettano in qualità;

per prima cosa va sottolineato che esistono diversi tipi di scanner. Si passa dai classici piani per arrivare a quelli portatili oltre a quelli manuali. I primi sono grandi come un foglio di carta, i secondi sono ancora più piccoli e si possono portare ovunque, i terzi invece si utilizzano come i lettori ottici ma difettano in qualità; Dimensioni e design: anche l’occhio vuole la sua parte, senza dimenticare che lo spazio sulla scrivania è sempre troppo poco. Questi sono parametri soggettivi che non inficiano sulla qualità del prodotto, ma che sono a livello pratico di sicuro molto importanti per voi;

anche l’occhio vuole la sua parte, senza dimenticare che lo spazio sulla scrivania è sempre troppo poco. Questi sono parametri soggettivi che non inficiano sulla qualità del prodotto, ma che sono a livello pratico di sicuro molto importanti per voi; Funzioni: sono diverse le funzioni che possono avere gli scanner, ma vogliamo presentarvi le più importanti. Quando dovete acquistare un device tenete d’occhio: risoluzione, velocità di scansione e profondità colore su tutti;

sono diverse le funzioni che possono avere gli scanner, ma vogliamo presentarvi le più importanti. Quando dovete acquistare un device tenete d’occhio: risoluzione, velocità di scansione e profondità colore su tutti; Risparmio energetico: e non dimentichiamoci anche della questione energia, come per tutti i supporti elettronici controllate quali sono i consumi, cosa che rimane sempre importante a fronte di un acquisto oculato.

