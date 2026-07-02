IL CALDO È IL VERO NEMICO DI SINNER? L’INCREDIBILE COINCIDENZA CHE PREOCCUPA I TIFOSI

E gli episodi iniziano ad essere troppi per parlare solo di coincidenze.

L’Australia e quei problemi fisici sotto il caldo estremo

Il caso più evidente si è visto agli Australian Open 2026. Durante il match contro Eliot Spizzirri, Sinner è apparso improvvisamente in forte sofferenza fisica sotto il caldo torrido di Melbourne.

I cronisti hanno raccontato:

gambe irrigidite,

difficoltà nei movimenti,

crampi evidenti,

rallentamento drastico negli spostamenti.

A un certo punto sembrava persino vicino al ritiro.

Lo stesso Sinner ha poi ammesso:

“Mi è andata bene oggi”.

La sospensione del match per la “Heat Rule” australiana gli ha permesso di abbassare la temperatura corporea e recuperare energie.

I crampi: episodio isolato o campanello?

Il tema dei crampi non è nuovo nel percorso di Sinner.

Negli ultimi tornei:

gli asciugamani spesso appoggiati dietro la nuca durante i cambi campo,

il bisogno continuo di raffreddarsi,

pause frequenti,

stretching continuo delle gambe,

tensioni muscolari improvvise,

hanno iniziato ad alimentare domande tra tifosi e addetti ai lavori.

Anche sui social e nelle community tennis molti hanno notato quanto il fisico dell’azzurro sembri soffrire particolarmente l’umidità e il caldo estremo rispetto ad altri giocatori.

La scarpa rossa e quel dettaglio che ha impressionato i tifosi

A Wimbledon, inoltre, ha colpito moltissimo l’immagine della scarpa rossa macchiata di sangue dopo uno scivolamento e una partita giocata comunque ad altissima intensità.

Un episodio che ha rafforzato ancora di più l’idea di un atleta disposto a spingersi oltre il limite pur di restare competitivo.

Per molti tifosi è diventato quasi il simbolo della sua mentalità:

silenziosa, resistente, quasi ossessiva nella ricerca della vittoria.

E i controlli al San Raffaele?

Negli ultimi tempi si è parlato anche di controlli medici effettuati presso il Ospedale San Raffaele, dettaglio che ha inevitabilmente alimentato curiosità e preoccupazioni tra i tifosi. Tuttavia, al momento non risultano comunicazioni ufficiali che parlino di problematiche gravi o condizioni particolari.

Nel tennis moderno, soprattutto ai massimi livelli, monitoraggi approfonditi e controlli specialistici sono ormai parte normale della gestione atletica di un campione.

Ma allora il caldo è davvero il suo punto debole?

Forse sì… almeno in parte.

Il gioco di Sinner è uno dei più dispendiosi del circuito:

ritmo altissimo,

accelerazioni continue,

scambi pesanti,

enorme lavoro sulle gambe.

Quando il caldo supera certi livelli, quel tipo di tennis può richiedere uno sforzo energetico devastante.

Eppure c’è anche un altro dato da non dimenticare:

nonostante tutto, Sinner continua quasi sempre a vincere.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più impressionante.

Perché mentre il suo corpo manda segnali di sofferenza, la sua mente continua a restare dentro la partita.

E probabilmente è questo che oggi distingue davvero i grandi campioni dagli altri.