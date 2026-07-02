IL CALDO È IL VERO NEMICO DI SINNER? L’INCREDIBILE COINCIDENZA CHE PREOCCUPA I TIFOSI

di

Negli ultimi mesi c’è una statistica che ha iniziato a far discutere tifosi e addetti ai lavori: ogni volta che le temperature si alzano in modo estremo, Jannik Sinner sembra andare incontro a qualche difficoltà fisica o a un calo di rendimento inatteso.

Sinner
Jannik Sinner patisce il caldo

E gli episodi iniziano ad essere troppi per parlare solo di coincidenze.

L’Australia e quei problemi fisici sotto il caldo estremo

Il caso più evidente si è visto agli Australian Open 2026. Durante il match contro Eliot Spizzirri, Sinner è apparso improvvisamente in forte sofferenza fisica sotto il caldo torrido di Melbourne.

I cronisti hanno raccontato:

  • gambe irrigidite,
  • difficoltà nei movimenti,
  • crampi evidenti,
  • rallentamento drastico negli spostamenti.

A un certo punto sembrava persino vicino al ritiro.

Lo stesso Sinner ha poi ammesso:

“Mi è andata bene oggi”.

La sospensione del match per la “Heat Rule” australiana gli ha permesso di abbassare la temperatura corporea e recuperare energie.

I crampi: episodio isolato o campanello?

Il tema dei crampi non è nuovo nel percorso di Sinner.

Negli ultimi tornei:

  • gli asciugamani spesso appoggiati dietro la nuca durante i cambi campo,
  • il bisogno continuo di raffreddarsi,
  • pause frequenti,
  • stretching continuo delle gambe,
  • tensioni muscolari improvvise,

hanno iniziato ad alimentare domande tra tifosi e addetti ai lavori.

Anche sui social e nelle community tennis molti hanno notato quanto il fisico dell’azzurro sembri soffrire particolarmente l’umidità e il caldo estremo rispetto ad altri giocatori.

Sinner
Sinner Patisce il Caldo

La scarpa rossa e quel dettaglio che ha impressionato i tifosi

A Wimbledon, inoltre, ha colpito moltissimo l’immagine della scarpa rossa macchiata di sangue dopo uno scivolamento e una partita giocata comunque ad altissima intensità.

Un episodio che ha rafforzato ancora di più l’idea di un atleta disposto a spingersi oltre il limite pur di restare competitivo.

Per molti tifosi è diventato quasi il simbolo della sua mentalità:
silenziosa, resistente, quasi ossessiva nella ricerca della vittoria.

E i controlli al San Raffaele?

Negli ultimi tempi si è parlato anche di controlli medici effettuati presso il Ospedale San Raffaele, dettaglio che ha inevitabilmente alimentato curiosità e preoccupazioni tra i tifosi. Tuttavia, al momento non risultano comunicazioni ufficiali che parlino di problematiche gravi o condizioni particolari.

Nel tennis moderno, soprattutto ai massimi livelli, monitoraggi approfonditi e controlli specialistici sono ormai parte normale della gestione atletica di un campione.

Ma allora il caldo è davvero il suo punto debole?

Forse sì… almeno in parte.

Il gioco di Sinner è uno dei più dispendiosi del circuito:

  • ritmo altissimo,
  • accelerazioni continue,
  • scambi pesanti,
  • enorme lavoro sulle gambe.

Quando il caldo supera certi livelli, quel tipo di tennis può richiedere uno sforzo energetico devastante.

Eppure c’è anche un altro dato da non dimenticare:
nonostante tutto, Sinner continua quasi sempre a vincere.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più impressionante.

Perché mentre il suo corpo manda segnali di sofferenza, la sua mente continua a restare dentro la partita.

E probabilmente è questo che oggi distingue davvero i grandi campioni dagli altri.