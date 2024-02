“Gmail chiude ad agosto”: Google smentisce, ma perché è uscita fuori questa notizia?

Nelle ultime ore un rumor ha sconvolto tutti gli utenti online: “Gmail chiude”. Arriva la pronta smentita di Google: tutta la verità.

Sono tantissimi i servizi online di proprietà di Google che ogni giorno gli utenti utilizzano. Tra questi è impossibile non citare Gmail, in grado di gestire un gran numero di mail in entrata ed in uscita. Ovviamente nel corso dell’ultimo anno il colosso di Mountain View non ha potuto fare altro che aggiornare anche questo servizio.

Nei primi mesi del 2023 è stata sperimentata l’intelligenza artificiale al suo interno. Infatti gli amanti hanno scovato una nuova riga di codice comprendente un nuovo tasto. Il nome del nuovo tasto recitava “Aiutami a scrivere“, ed era presente nella schermata di composizione delle e-mail. Questa aggiunta l’abbiamo vista anche sui nostri smartphone Android ed Apple, che hanno integrato l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti nella scrittura.

Allo stesso tempo Google è pronta anche ad introdurre un’altra funzione innovativa che prende il nome di “Migliora il mio messaggio”. Grazie a questa sarà possibile migliorare un messaggio già scritto. Nelle ultime ore, però, una voce ha riportato una possibile eliminazione di Gmail.

Gmail, Google lo elimina? Cosa sta succedendo

Recentemente su X è andata virale una notizia che riguarda la chiusura imminente di Gmail. Questa voce ha generato non poca preoccupazione, oltre che sconcerto, tra gli utenti. Allo stesso tempo, però, bisogna sottolineare che si tratta di una bufala priva di alcun fondamento.

Infatti Gmail, il noto provider di posta elettronica di Google, non chiuderà i battenti ad agosto 2024, come erroneamente riportato. La fake news è stata diffusa tramite un presunto avviso ufficiale di Google, il quale annunciava la chiusura del servizio a partire dal 1 agosto 2024.

A far cessare ogni dubbio ci ha pensato la stessa Google che l’ha etichettata come falsa, confermando la smentita anche al portale Gizmodo. La presunta immagine dell’avviso di chiusura è stata riconosciuta come un fotomontaggio, placando l’apprensione degli utenti. Inoltre è importante ricordare che Gmail è uno dei principali servizi di posta elettronica al mondo e svolge un ruolo fondamentale nelle comunicazioni globali.

Google ha sottolineato che Gmail è pronta per restare confermando continuità e disponibilità del servizio. La vicenda evidenzia l’importanza di verificare sempre le fonti e la veridicità delle informazioni prima della loro diffusione. Infatti ancora una volta i social media si sono confermati un potente veicolo per la diffusione di queste notizie false. Quel che è certo però è che Gmail non chiuderà i battenti nel 2024.