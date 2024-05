Whatsapp, nuovo livello di protezione delle chat: l’ultima novità

WhatsApp sta dimostrando un costante impegno nel migliorare la sicurezza delle comunicazioni tra i suoi utenti.

WhatsApp continua a migliorare la sicurezza e la privacy dei suoi utenti, lanciando regolarmente aggiornamenti che introducono nuove funzionalità. L’ultima versione beta per Android, 2.24.11.9, porta con sé un’interessante novità, destinata a rafforzare ulteriormente la protezione delle conversazioni personali.

Questo aggiornamento, già disponibile per alcuni beta tester tramite il Google Play Beta Program, porterà un significativo miglioramento nella gestione della privacy delle chat. Con il costante aumento delle preoccupazioni riguardo la sicurezza delle informazioni personali, WhatsApp si impegna a fornire strumenti sempre più avanzati per proteggere i dati degli utenti.

L’azienda ha recentemente sviluppato una nuova funzione che consente di mettere al sicuro le chat su tutti i dispositivi collegati allo stesso account, garantendo che anche le conversazioni più sensibili siano protette da accessi non autorizzati.

Nuovo aggiornamento di sicurezza: le chat di WhatsApp sono al sicuro

WhatsApp ha introdotto la funzione di chat bloccate per i dispositivi collegati, una caratteristica progettata per offrire un livello aggiuntivo di privacy. Questo aggiornamento consente agli utenti di creare una cartella di chat bloccate accessibile solo tramite un codice segreto. La funzione, attualmente disponibile solo per alcuni beta tester, verrà gradualmente estesa a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Per abilitare la protezione delle chat, gli utenti devono configurare un codice segreto dal proprio dispositivo principale. Una volta creato il codice, le conversazioni protette scompariranno dall’elenco delle chat su tutti i dispositivi collegati e saranno accessibili solo attraverso password. Questo garantisce che le chat sensibili rimangano nascoste da occhi indiscreti, anche se qualcuno dovesse avere accesso a un dispositivo collegato all’account principale.

Il codice segreto viene quindi sincronizzato su tutti i dispositivi collegati. Questa aspetto è particolarmente importante perché implica che le chat bloccate rimangano sempre protette, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per accedere a WhatsApp. Inoltre, la sincronizzazione automatica del codice segreto facilita l’utilizzo della funzione su più dispositivi senza dover configurare codici diversi per ciascuno di essi.

L’implementazione di questa novità è stata apprezzata da molti perché migliora la privacy e, al tempo stesso, aumenta la comodità per l’utente. Separare le conversazioni protette dall’elenco delle chat principali riduce il rischio di esposizione accidentale delle informazioni sensibili.