Blocco totale del sistema: ecco cosa non devi fare mai, rischi di dover comprare un computer nuovo

Improvviso blocco totale del sistema? Le azioni da non compiere per evitare di dover comprare un nuovo computer.

La longevità di un dispositivo tecnologico passa anche dal risolvere situazioni solo all’apparenza critiche. Quando il sistema di un PC si blocca totalmente bisogna stare attenti alle azioni da eseguire per ritornare ad utilizzare il device.

Durante gli aggiornamenti è solito vedere il messaggio “non spegnere il computer“, ma in alcune circostanze tale avvertimento può non essere seguito oppure il dispositivo si può spegnere da solo a causa di vari motivi.

Durante la fase di aggiornamento il dispositivo può riavviarsi più volte per consentire alle componenti implementate di integrarsi nel miglior modo possibile con quelle già presenti. Spegnere il PC durante l’aggiornamento, o anche subire un’interruzione improvvisa della rete elettrica, può condurre a pesanti conseguenze, anche più gravi di quanto si pensi.

PC spento durante l’aggiornamento? Cosa fare per non avere problemi

Gli aggiornamenti sono fondamentali per ogni dispositivo elettronico perché tendono a risolvere quei piccoli problemi di sistema presenti. Questi devono essere eseguiti alla perfezione ma può capitare che il PC si spenga durante proprio un nuovo update.

Nel caso si verificasse questo scenario uno o più file potrebbero corrompersi, causando successivamente problemi di funzionamento, se non addirittura il blocco totale del sistema. Per garantire un’installazione sicura ed efficace è possibile mettere in pratica delle semplici pratiche ma allo stesso tempo essenziali.

Se si tende a lavorare con un PC portatile, la prima cosa da verificare è se la batteria è completamente carica, così da evitare interruzioni improvvise nel caso in cui la corrente dovesse mancare. Per ridurre ulteriormente il rischio che il computer si spenga in maniera improvvisa può essere utile controllare che la presa sia collegata alla corrente.

Per chi possiede un computer fisso dovrebbe considerare l’acquisto di un UPS. Questo non è altro un dispositivo che eroga un’alimentazione di emergenza, proteggendo il PC dagli sbalzi di tensione e dalle interruzioni di alimentazione causali.

Gli update, anche seguendo queste indicazioni in maniera minuziosa, possono dare problemi. Ragion per cui bisogna ricordare che, in presenza di piccoli intoppi, è possibile sempre contattare l’assistenza di Microsoft, in modo da ricevere un aiuto immediato e che tenderà a risolvere immediatamente il problema appena emerso.