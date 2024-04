Chiedi un rimborso nel 730 anche per queste spese effettuate online

Richiedere il rimborso nel 730 per le spese online? È possibile farlo e scaricarle dalla dichiarazione dei redditi. Ecco come fare.

Ti sei mai chiesto se puoi ottenere un rimborso fiscale per gli acquisti effettuati online? Gli acquisti online sono diventati molto diffusi e di preferiscono talvolta a quelli fisici. Ma la questione della detrazione fiscale può sembrare un po’ confusa.

In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi necessari per ottenere la detrazione per le spese effettuate online, utilizzando il modello 730 del 2024.

La normativa italiana stabilisce che i farmaci che richiedono una prescrizione medica o che possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta devono essere acquistati presso una farmacia fisica. Tuttavia, le farmacie online possono vendere prodotti da banco, come antidolorifici, antinfiammatori e integratori, oltre a dispositivi medici e prodotti omeopatici.

Richiedere il rimborso nel 730 per le spese online: è possibile farlo

Quindi, come ottenere la detrazione per gli acquisti online? E’ necessario rivolgersi a farmacie online autorizzate dal Ministero della Salute. È importante assicurarsi che gli acquisti rientrino nella categoria dei prodotti che possono beneficiare della detrazione. Ad esempio, gli integratori non sono detraibili, ma i prodotti omeopatici lo sono.

Ci sono due modi principali per ottenere la detrazione fiscale per gli acquisti online. In primo luogo, la farmacia online può inviare direttamente la fattura all’Agenzia delle Entrate. In alternativa, puoi richiedere una ricevuta o uno scontrino parlante che includa informazioni come il tuo codice fiscale, l’importo e la tipologia del prodotto acquistato.

Ci sono tuttavia dei limiti e delle condizioni della detrazione. Le detrazioni per le spese mediche sono regolate dall’articolo 15 del Tuir e ammontano al 19% delle spese sostenute, con una franchigia di 129,11 euro. Non c’è un limite massimo di spesa per questa detrazione. È importante conservare la documentazione fiscale per il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli.

È importante notare che le detrazioni per le spese sanitarie possono essere richieste anche per i farmaci acquistati online da familiari a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico se il suo reddito complessivo è inferiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni.

Se vuoi ottenere un rimborso nel 730 per le spese mediche online, è possibile farlo seguendo alcuni passaggi chiave. E assicurandosi che gli acquisti soddisfino i requisiti previsti dalla legge. Con queste informazioni, sei pronto a richiedere la tua detrazione e ottenere il massimo vantaggio fiscale possibile.