Google, dal 31 agosto rimozione in massa di app dal Play Store: il motivo

Questa iniziativa, secondo i vertici dell’azienda, renderà lo Store un ambiente digitale più sicuro e affidabile per tutti gli utenti.

Google ha annunciato un’importante modifica nelle politiche del suo app store, che avrà un impatto significativo sul catalogo di applicazioni disponibili. I risvolti pratici di queste novità, però, non saranno graditi da tutti gli utenti: come conseguenza delle nuove linee guida decise da Google, migliaia di app stanno per essere eliminate dal Play Store.

Le nuove norme sono state progettate per affrontare diverse problematiche riscontrate dagli utenti del Play Store. Non tutte le app, infatti, garantiscono le stesse prestazioni o la stessa sicurezza. Alcune applicazioni presenti nel catalogo non offrono alcun valore aggiunto, mentre altre possono persino rappresentare addirittura una minaccia per i dati personali degli utenti.

Con l’introduzione delle nuove politiche, Google intende rafforzare il controllo sulla qualità delle applicazioni pubblicate nel Play Store. La decisione si inserisce in un più ampio contesto di rivalità con Apple, la cui piattaforma iOS è nota per la sua rigorosa gestione delle app e per le elevate misure di sicurezza. Ebbene, sembra che Google voglia provare a raggiungere gli stessi standard.

Rimozione senza possibilità d’appello: la data si avvicina

A partire dal 31 agosto, Google procederà con la rimozione di un gran numero di app dal Play Store. Le applicazioni che non rispettano i nuovi standard di funzionalità e sicurezza saranno eliminate dalla piattaforma. Questa operazione fa parte di una revisione delle politiche del Play Store, che ora richiedono alle app di offrire una “funzionalità minima” e di non essere “progettate per non fare nulla”.

Le app che non si installano correttamente, che si bloccano frequentemente o che offrono solo una funzione di base, come visualizzare un’immagine o uno sfondo, saranno tra le prime a essere rimosse. Google ha specificato che questa misura è necessaria per migliorare l’esperienza degli utenti e garantire che le app presenti nel Play Store siano effettivamente utili e funzionanti.

Oltre alle app malfunzionanti, saranno eliminate anche le applicazioni che contengono malware o che rappresentano una minaccia per la sicurezza dei dati degli utenti. Nonostante Google Play Protect offra un buon livello di protezione, le nuove politiche mirano a rendere la piattaforma ancora più sicura e a ridurre al minimo i rischi per gli utenti.

L’obiettivo primario di Google sembra essere quindi quello di prevenire la pubblicazione di app statiche o poco utili. Questo include applicazioni come visualizzatori di file PDF con contenuti limitati o app che non offrono un’esperienza utente coinvolgente. La rimozione di tali app permetterà di liberare spazio per applicazioni di qualità superiore, migliorando complessivamente il catalogo offerto dal Play Store.

Se l’iniziativa avrà successo, Google potrà finalmente provare ad avvicinare Android ai livelli di sicurezza e funzionalità di iOS, nota per avere un processo di verifica delle app molto severo, aggiornamenti di sicurezza regolari e una forte crittografia.