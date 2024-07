Puoi giocare EA Sports FC 25 sul tuo PC? Ecco i requisiti minimi necessari per il gioco di calcio più atteso dell’anno

Manca poco all’uscita del nuovo capitolo di EA Sports FC che uscirà anche su PC: ecco quali sono i requisiti minimi e necessari per giocarci.

I videogiochi simulativi di calcio sono sempre tra i più attesi nella community dei videogiocatori e tra il 2024 e il 2025 gli appassionati di questa categoria di giochi potranno contare sul nuovo capitolo di EA Sports FC, ovvero la nuova serie di videogiochi a tema calcio sviluppati da Electronic Arts dopo l’abbandono delle licenze da parte dell’associazione FIFA.

EA Sports FC 25, questo il nome completo del nuovo titolo della software house canadese, sarà disponibile per tutti a partire dal prossimo 27 settembre, ma come accaduto anche per il capitolo uscito lo scorso anno ci sarà un periodo nel quale si potrà giocare il titolo in anteprima in una sorta di demo per provare le novità del gioco che si prospettano essere molteplici.

Del titolo di Electronic Arts è stata già mostrata l’immagine di copertina che ritrae diversi calciatori tra cui il nostro storico portiere della Nazionale Gianluigi Buffon e anche il primo “reveal trailer” nel quale sono state mostrate immagini di gioco in versione cinematografica. EA Sports FC 25 non sarà disponibile solo su console PlayStation e Xbox, ma potrà essere giocato anche su PC se si rispecchiano i requisiti minimi e necessari.

EA Sports FC 25, ecco i requisiti minimi da avere per giocarlo su PC

EA Sports FC 25 sarà possibile giocarlo su PC in due modalità differenti: la prima, quella più classica e diffusa, attraverso la piattaforma Steam dal quale acquistare il titolo che sarà però acquistabile anche dalla piattaforma dell’Epic Games Store; in generale, per far funzionare in maniera ottimale il gioco, bisogna sempre monitorare quelli che sono i requisiti necessari e consigliati dagli sviluppatori per giocare nel migliore dei modi ed evitare acquisti a vuoto.

Per quanto riguarda i requisiti minimi viene richiesto: sistema operativo Windows 10 a 64 bit, processore AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k, 8 GB di memoria RAM, una scheda video AMD RX 570 o NVIDIA GTX 1050 Ti, 100 GB di memoria disponibile, una connessione internet a banda larga e una scheda audio compatibile con DirectX almeno alla versione 11.

Se si vuole giocare al massimo delle potenzialità allora i requisiti più consigliati sono invece i seguenti: sistema operativo Windows 10, un processore AMD Ryzen 7 2700x o Intel Core i7 6700, 12 GB di memoria RAM, scheda video AMD RX 5600 o NVIDIA GXT 1660, una memoria interna da 100 GB e una connessione internet a banda larga.