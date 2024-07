Netflix strizza l’occhio agli amanti dei videogame: tutte le novità in arrivo

Il catalogo di Netflix pronto ad arricchirsi con tantissimi nuovi progetti dedicati ai videogiochi: grande entusiasmo tra gli appassionati.

Netflix continua ad offrire a tutti i suoi abbonati una vastità di contenuti incredibili, in grado di soddisfare il gusto di qualsiasi tipo di pubblico; all’ampia possibilità di scelta viene aggiunta anche la qualità, che di fatto conferma la piattaforma tra le migliori del settore dello streaming.

In questi ultimi mesi, l’attenzione mediatica è stata tutta rivolta alla terza stagione di Bridgerton, uno dei prodotti di punta del servizio streaming; tante altre serie (originali e non) sono però pronte ad arrivare, arricchendo di fatto sempre di più un catalogo vastissimo.

Questi sono stati i giorni della stagione conclusiva di Vikings: Valhalla, ma tanti altri tioli sono pronti ad arrivare, e non solo riguardanti il mondo dei film e delle serie tv: a quanto pare è in fase di ampliamento anche la sezione relativa ai videogiochi, ecco le novità a riguardo.

Netflix, arrivano tanti nuovi videogiochi per la gioia di tutti

Ormai da tempo, parallelamente all’offerta data da film, serie tv e anime, Netflix offre a tutti i suoi abbonati anche la possibilità di usufruire di un vasto catalogo di videogiochi, ed ha tutta l’intenzione di continuare ad ampliare la sezione. Al momento, infatti, come si legge ad esempio anche su insider-gaming, Netflix starebbe sviluppando più di 90 videogiochi da aggiungere.

Sicuramente una buona notizia per tanti videogiocatori abbonati, ma anche per chi ancora non ha avuto modo di sperimentarsi con questa sezione di Netfix; l’arrivo di titoli diversi potrebbe sicuramente invogliare tante persone a provarli, aumentando il numero di utilizzatori della sezione dedicata ai videogame.

Molto spesso, i titoli videoludici sono direttamente collegati a film o serie tv presenti in catalogo: prossimamente, stando a quanto riportato, dovrebbe arrivarne uno (ovviamente multiplayer) dedicato a Squid Game, una delle tante serie originali che ha fatto il pieno d’ascolti in streaming.

Il titolo dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2024, in concomitanza con l’arrivo della seconda stagione della serie; ne sapremo di più prossimamente, ma quello che sembra sicuro è la volontà da parte di Netflix di ampliare anche la sezione relativa ai videogiochi, già comunque piuttosto ricca e che ospita titoli parecchio interessanti.