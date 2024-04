Apple ha trovato un modo terribile per spingerti a comprare il prossimo iPhone 16 Pro Max

Apple vuole spingere i clienti a comprare il prossimo iPhone 16 Pro Max in modo terribile. Ecco la strategia dell’OEM di Cupertino.

Ora che i tempi sono maturi, per moltissimi appassionati tech e non solo è giunto il momento di scoprire quelle che saranno le principali novità ideate da Apple per gli iPhone 16 di nuova generazione. I flagship dell’OEM di Cupertino verranno ufficialmente presentati e messi sul mercato il prossimo autunno, con numeri che già oggi promettono di essere nuovamente da record.

In attesa dell’ufficialità sulla scheda tecnica e sui modelli che verranno lanciati, non mancano i leak e i rumor in merito ad alcune delle possibili scelte prese dall’azienda californiana. Nei giorni scorsi, è emersa in particolare una voce che fa storcere il naso agli appassionati della mela morsicata. Secondo quanto emerso, l’obiettivo è spingere un numero maggiore di potenziali clienti ad acquistare l’iPhone 16 Pro Max. E per farlo, metterà in campo una strategia terribile.

iPhone 16 Pro Max, la strategia di Apple per convincervi ad acquistarlo

A lanciare la notizia in anteprima ci ha pensato il leaker di Weibo Ovo Baby Sauce Ovo. Secondo quanto emerso, Apple starebbe pensando a possibili mosse per convincere un numero sempre maggiore di utenti ad affidarsi ai prossimi iPhone 16 Pro Max. A danno degli altri modelli della serie, meno potenti e meno costosi. Che porterebbero ad incassi minori.

Stupisce non tanto l’idea di base, che può essere condivisibile considerando che l’obiettivo di qualsiasi impresa è di avere più profitti possibili a bilancio. Ma per il modo in cui vuole farlo, da molti già definito terribile. Se tutto dovesse andare come da previsioni, infatti, il modello Pro Max presenterà una batteria ancor migliore e più capiente. Così da garantire un’autonomia che possa durare nel tempo con una sola ricarica.

Per fare ciò però, pare ci sarà un downgrade della capacità della batteria dell’iPhone 16 Plus. Di modo che tutti coloro che necessitano di uno schermo di più grandi dimensioni, e dunque non si affideranno ai modelli standard e Pro, dovranno necessariamente optare per il Pro Max.

I dati parlano infatti di un aumento del 5% della batteria totale per il 16 Pro Max, mentre per il 16 Plus ci sarà una diminuzione addirittura del 9% rispetto al 15 Plus. Che sia legittima o meno, questa mossa potrebbe giocare a favore dei piani di vendite dell’azienda californiana.