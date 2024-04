Rivoluzione per il nuovo iPhone: ecco i cambiamenti che saremo costretti a vedere

Si sta per assistere ad un’autentica rivoluzione per il nuovo iPhone. Le modifiche che arriveranno a breve cambiano tutto: i dettagli.

Gli sviluppatori di casa Apple sono sempre al lavoro per implementare nuovi strumenti per gli utenti. Questa volta si parla di un’autentica rivoluzione per il nuovo iPhone, capace di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso.

Gli iPhone sono sicuramente tra i dispositivi più utilizzati al mondo e garantiscono un’esperienza all’altezza della situazione in ogni contesto possibile. Questa è permessa anche dalle tante novità in arrivo sui device più recenti tramite adeguati aggiornamenti.

A sei mesi dal lancio di iOS 17, l’azienda americana ha rilasciato l’aggiornamento più significativo per il sistema operativo di iPhone. La novità implementata dagli sviluppatori sorprende tutti e cambia radicalmente il rapporto anche con le altre aziende.

Il nuovo aggiornamento Apple per iPhone cambia tutto: in arrivo i marketplace

La novità più importante, che certifica lo stato di rivoluzione, consiste nell’apertura del gigante di Cupertino agli store alternativi di app. In questo modo altre aziende potranno creare dei marketplace per distribuire i propri servizi agli utenti Apple.

In questa novità saranno coinvolti solo gli utenti residenti nell’Unione Europea a seguito dell’adeguamento che Apple ha dovuto mettere in campo alle richiesta del Digital Markets Act (Dma), che mira alla regolamentazione dei mercati digitali.

L’azienda americana permette agli utenti di installare app esterne all’App Store, apre a modalità di pagamento differenti e wallet alternativi ad Apple Pay. Sempre per il rispetto delle normative comunitarie, emerge il supporto a browser in WebKit e l’introduzione di messaggi pop-up alla prima apertura di Safari, che consentirà agli utenti di scegliere il browser predefinito.

Un’altra importante e interessante novità è il supporto per la trascrizione nel podcast Apple. Da Cupertino questa è stata definitiva come una funzione innovativa perché con le trascrizioni sarà possibile leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni all’interno per poter riprodurre quella parte di testo. Durante la riproduzione, ogni parola viene evidenziata così da facilitare la lettura dell’episodio.

Oltre a queste novità rivoluzionarie, l’aggiornamento a iOS 17.4 introduce anche un miglioramento significativo per Siri con il supporto alla lettura dei messaggi in lingue differenti a quella assegnata dall’utente. Infine, i possessori di iPhone 15, tutte le versioni, potranno accedere ad un menu “Batteria” che consentirà di avere informazioni sullo stato di salute e sui cicli della batteria, sul primo utilizzo e sulla data di realizzazione.