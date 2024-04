Schermo dello smartphone Android in TV: puoi trasmetterlo anche se non hai il cavo, ecco come fare

Non tutti sanno che esiste un modo pratico e veloce per collegare il proprio smartphone al televisore: si può fare anche senza cavo.

Al giorno d’oggi ogni persona ha a disposizione in casa tantissimi dispositivi smart: non solo computer e smartphone personali, ma anche tablet, orologi con tecnologia all’avanguardia e smart tv. Ognuno di questi dispositivi svolge una funzione diversa ed è egualmente essenziale per migliorare la qualità della vita di una famiglia o di una singola persona.

Ma non tutti sanno che tutti questi strumenti tecnologici possono collegarsi fra loro per dare vita a funzioni aggiuntive. Collegare i vari dispositivi smart fra loro è possibile grazie al fatto che tutti sono dotati di comunicazione wireless e, in genere, sono tutti collegati alla stessa rete Wi-Fi domestica.

Questo permette agli utenti di effettuare collegamenti a distanza anche senza l’utilizzo di cavi e collegamenti fisici. Di solito si parte sempre dallo smartphone che per gli utenti funge da centro di controllo per gli altri dispositivi: tra quelli più comuni che possono comunicare con il telefono cellulare ci sono sicuramente le smart tv.

Come collegare lo smartphone alla TV e a cosa serve farlo

Collegare lo smartphone al proprio televisore apparentemente potrebbe sembrare un’azione inutile, ma in realtà nasconde tutta una serie di vantaggi che non tutti conoscono e che non tutti sono abituati ad applicare nella vita di tutti i giorni.

La motivazione più comune e vantaggiosa che spinge diversi utenti a collegare il proprio telefono cellulare alla smart tv è sicuramente quello della trasmissione schermo, ovvero proiettare sullo schermo del televisore quello che succede sul display dello smartphone per guardare video, film, serie tv e immagini in maniera più limpida.

Esistono diversi modi per trasmettere lo schermo dello smartphone sul televisore e molti di questi prevedono l’utilizzo di cavetti particolari oppure di adattatori per captare il segnale del telefono cellulare, ma non tutti sanno che esiste un modo per farlo anche a distanza senza l’utilizzo di alcuna strumentazione esterna da attaccare alla tv.

Se si vuole collegare il proprio smartphone Android al televisore bisogna utilizzare la funzione di “Mirror Cast” che è presente su tutti i dispositivi del robottino verde a partire dalla versione Android 5: questa funzione, che può essere attivata mediante un semplice tasto col simbolo di un piccolo televisore con delle ondine in basso a sinistra, permette di trasmettere immediatamente sullo schermo del TV tutto quello che sta accadendo sul display del proprio smartphone senza utilizzare cavi e adattatori esterni.