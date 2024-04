Se hai usato Steam oggi forse hanno hackerato il tuo account: controlla subito qui

La vigilanza è la miglior difesa: essere consapevoli delle tattiche utilizzate dai criminali è fondamentale per navigare sicuri.

Nel vasto ecosistema digitale in cui navighiamo quotidianamente, le minacce informatiche si celano anche e soprattutto negli angoli più insospettabili. Non si tratta solo di siti sospetti o email provenienti da mittenti ignoti: anche le piattaforme e gli account che consideriamo sicuri e legittimi possono trasformarsi in trappole.

Nell’ultimo anno, il rischio di incappare in truffe online è stato in costante aumento poiché i criminali informatici diventano sempre più sofisticati nel loro approccio, sfruttando la fiducia che riponiamo nei servizi che utilizziamo ogni giorno. Questo scenario richiede una vigilanza costante e una consapevolezza del fatto che, anche un semplice click su un link apparentemente innocuo può esporci a rischi significativi.

Gli utenti devono essere particolarmente attenti, specialmente quando si tratta di piattaforme di gaming online, dove milioni di persone scambiano dati personali e informazioni sensibili. La recente vicenda riguardante Steam, una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, serve come monito importante per tutti gli utenti.

Gli hacker arrivano anche su Steam: account in pericolo

Recentemente, gli utenti di Steam hanno dovuto affrontare una minaccia informatica particolarmente insidiosa. Un post maligno contenente un link di phishing è apparso sulla pagina ufficiale del negozio Steam di Path of Exile, un popolare videogioco sviluppato da Grinding Gear Games. Questo evento ha sollevato preoccupazioni significative sulla sicurezza dei dati degli utenti e sulla facilità con cui gli account possono essere compromessi.

Il team di Grinding Gear Games ha prontamente avvisato la sua community, consigliando a tutti di cambiare immediatamente le proprie password in seguito alla scoperta di questo post dannoso. Il messaggio di phishing è stato pubblicato da un account compromesso e rimosso rapidamente, ma il danno potenziale era significativo.

Il post invitava gli utenti a cliccare su un link che portava a una pagina di registrazione finta per un presunto beta test di Path of Exile 2, ma in realtà era un tentativo di rubare informazioni personali. Il sito falso era ben realizzato, rendendo difficile per gli utenti riconoscere immediatamente la truffa.

Il dominio utilizzato, “pathofexiie.com“, presentava una piccola variazione rispetto al sito ufficiale “pathofexile.com“, un dettaglio facilmente trascurabile da un occhio non attento. Grinding Gear Games ha confermato che l’attacco è stato reso possibile raccogliendo informazioni semi-pubbliche su uno dei loro sviluppatori.

Per proteggere il proprio account da attacchi simili, è quindi essenziale prendere precauzioni immediate. Gli utenti di Steam e di altre piattaforme online dovrebbero cambiare regolarmente le password e utilizzare combinazioni complesse di lettere, numeri e simboli, così come attivare l’autenticazione a due fattori, che fornisce un ulteriore livello di sicurezza.