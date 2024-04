Huawei rilascia HarmonyOS 4.2: la lista di dispositivi e modelli che riceveranno l’aggiornamento

L’aggiornamento è un passo importante nel percorso di Huawei verso l’innovazione continua, ma non tutti i dispositivi potranno installarlo.

Nel panorama tecnologico in rapida evoluzione, gli aggiornamenti software sono vitali per mantenere i dispositivi all’avanguardia e sicuri. A questo proposito Huawei, uno dei principali produttori di dispositivi mobili, si prepara a rilasciare l’ultimo aggiornamento del sistema operativo HarmonyOS 4.2.

Con promesse di miglioramenti significativi nella sicurezza, nelle prestazioni del sistema e nell’interfaccia utente, questo aggiornamento potrebbe fortemente trasformare l’esperienza degli utenti Huawei. HarmonyOS 4.2 introduce una gamma di funzionalità che ottimizzano l’utilizzo quotidiano dei dispositivi.

Tuttavia, come è comune con tali lanci, non tutti i dispositivi sono abilitati a ricevere questa nuova versione. Huawei garantisce ovviamente la disponibilità dell’aggiornamento per i modelli più recenti, mentre i possessori di smartphone più datati potrebbero rimanere delusi dall’amara verità: il nuovo os non può essere installato su molti modelli.

La rivoluzione HarmonyOS 4.2, disponibile solo per alcuni

HarmonyOS 4.2 si propone come una rivoluzione per l’ecosistema Huawei, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti del sistema. I miglioramenti più significativi si concentrano sulla sicurezza e sull’efficienza operativa. Anche l’interfaccia utente è stata raffinata per offrire un’esperienza più intuitiva e reattiva, riducendo i tempi di attesa e migliorando la gestione delle applicazioni.

Passiamo ora a scoprire quali dispositivi riceveranno questo aggiornamento. Huawei ha reso noto che la serie Mate 60, che include il Mate 60 e il Mate 60 Pro, sarà tra i primi a godere delle nuove funzionalità offerte da HarmonyOS 4.2. Anche sul Huawei Pocket 2 sarà possibile installare l’aggiornamento, ottimizzato anche per il design pieghevole di questo modello.

Altri modelli selezionati comprendono il Mate X5 e il MatePad Pro 11 versione 2024, estendendo così la portata dell’aggiornamento anche al settore dei tablet. Per i fan degli smartwatch, anche Huawei WATCH Ultimate e Huawei WATCH GT 4 entrano nella lista degli eletti.

Nonostante questa selezione iniziale sia piuttosto ristretta, l’azienda ha annunciato che il mese di maggio amplierà la disponibilità, estendendo l’esperienza dispositivi come la serie Mate 50, la serie P60 e Nova 12, oltre al Huawei MatePad Air.

La procedura è stata progettata per essere il più fluida possibile. I possessori dei dispositivi selezionati possono aggiornare i loro dispositivi navigando nelle impostazioni o tramite l’app “My Huawei”. Con questo aggiornamento, Huawei si impegna a offrire una tecnologia sempre più avanzata e attenta alle esigenze dei suoi utenti.