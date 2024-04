Youtube Music, aggiunta una nuova funzione incredibile: la novità tanto attesa

Gli utenti potranno ora rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità musicali e scoprire nuova musica in modo semplice e immediato.

Youtube Music è un’applicazione di streaming musicale sviluppata da Google che offre agli utenti accesso a milioni di brani, album e video musicali. Grazie alla vasta libreria e alla possibilità di scoprire nuova musica in base ai propri gusti, il servizio è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica di tutto il mondo. La sua interfaccia intuitiva e le funzionalità innovative hanno reso l’applicazione estremamente popolare tra gli utenti di tutte le età.

Fin dalla sua nascita, YouTube Music ha dovuto confrontarsi continuamente con un rivale decisamente difficile da superare, Spotify. Le due piattaforme introducono costantemente novità in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e, negli ultimi anni, sembrano evolversi integrando sempre più spesso elementi tipici dei social network.

L’ultimo aggiornamento rende YouTube Music sempre più simile a un social network

Immaginati di aprire l’app di YouTube Music e, proprio come accade con Instagram o Facebook, trovare un feed da scorrere in cui ci si può aggiornare sulle ultime novità (in questo caso, relative solo al mondo della musica). Google ha recentemente introdotto nell’app una nuova funzione che fa esattamente questo: il feed delle attività.

Il feed delle attività è una sezione dedicata all’interno dell’applicazione che offre agli utenti gli ultimi contenuti dai loro artisti preferiti. Grazie a questa nuova funzione, gli utenti non perderanno più nessuna delle nuove uscite musicali, dai singoli e agli album più recenti.

L’aggiornamento è stato distribuito su larga scala sia per gli utenti Android che per quelli iPhone, in base alle loro sottoscrizioni. In questo momento il feed delle attività non è invece disponibile per gli utenti della versione desktop di Youtube Music.

Il feed delle attività è stato progettato per essere intuitivo e facile da utilizzare. Gli utenti possono trovare la sezione direttamente sulla schermata principale dell’app, accanto al pulsante di ricerca. Cliccando lì apparirà una lista di aggiornamenti relativi agli artisti che hanno scelto di seguire, con la possibilità di visualizzare le nuove uscite in ordine cronologico inverso.

Ogni voce nel feed include una foto dell’artista, l’artwork dell’album e un breve messaggio che indica il nome del singolo o dell’album appena rilasciato. Con lo stesso aggiornamento, Youtube Music ha migliorato anche la sua famosa sezione “Suggeriti per te“, che comprende artisti che potrebbero interessare agli utenti in base alla loro storia di ascolto.