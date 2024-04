Xiaomi, addio ufficiale agli aggiornamenti per questi smartphone: l’elenco completo

Brutte notizie per gli utenti Xiaomi, è addio ufficiale agli aggiornamenti per questi smartphone. Ecco l’elenco completo.

Negli ultimi anni, Xiaomi ha saputo attestarsi come una delle aziende più importanti in assoluto per ciò che riguarda il settore tech. In particolare parlando di smartphone, ci sono diversi modelli che hanno fatto le fortune anche dei consumatori più esigenti, con specifiche tecniche e software sempre più avanzati ed in grado di soddisfare ogni minima richiesta.

Tanto che i numeri in termini di vendite stanno crescendo di anno in anno, e c’è chi li preferisce persino ai Samsung Galaxy e agli iPhone. Col fine di mantenere i propri dispositivi sempre aggiornati, però, non mancano le brutte notizie lato Xiaomi.

E l’ultima di queste riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo che, secondo quanto emerso, presto non saranno più disponibili per questi modelli. Ecco l’elenco completo, se ne avete uno di questi dovreste pensare di comprarne uno nuovo quanto prima.

Smartphone Xiaomi, questi modelli non riceveranno più aggiornamenti

Stiamo vivendo un periodo di grossi cambiamenti in casa Xiaomi, con l’azienda cinese che sta valutando la possibilità di tagliare fuori alcuni modelli ormai datati per poter garantire software sempre più aggiornati e che possano garantire il massimo delle prestazioni sin dalle prime battute. E ce ne sono alcuni che, secondo quanto si legge, presto non potranno più ricevere alcun tipo di update.

Nello specifico, è stata resa disponibile la lista ufficiale EOS. Ossia di quella End of Support, che sta ad indicare i modelli che purtroppo non potranno più venire aggiornati alle ultime versioni del software. Ecco la lista:

XIAOMI

Xiaomi Mi 1, Mi 2, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi 4S, Mi 4C, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X, Mi 6, Mi 6X, Mi 8, Mi 8 UD, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 11 Lite

Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite

Xiaomi MIX, MIX 2, MIX 2S, MIX 3

Xiaomi MIX Fold

Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3

Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3

Xiaomi Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Play

REDMI

Redmi K20, K20 Pro, K30, K30 5G, K30 5G Speed, K30 Ultra, K30i

Redmi Note 1, Note 1S, Note 2, Note 2 Pro, Note 3, Note 4, Note 4X, Note 5, Note 5A, Note 6 Pro, Note 7, Note 7S, Note 7 Pro, Note 8, Note 8 Pro, Note 8T, Note 9, Note 9 Pro, Note 9T, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max

Redmi 1, 1S, 2, 2A, 3, 3S, 3X, 4, 4X, 4A, 5, 5 Plus, 5A, 6, 6 Pro, 6A, 7, 7A, 8, 8A, 8A Dual, 9, 9 Prime, 9A, 9C, 9C NFC, 9T, 10X, 10X 5G, 10X Pro

Redmi Pro

Redmi S2, Y2, Y3

Redmi Go

POCO