Xbox è nei guai ed è tutta colpa di Playstation: i numeri parlano chiaro

Le strategie adottate da Microsoft negli ultimi anni si sono rivelate sbagliate: i dati di vendita di Xbox preoccupano gli esperti.

La rivalità tra Xbox e PlayStation è una storia che nasce ormai quasi venti anni fa e che ha caratterizzato tutta l’era moderna del gaming. Per anni queste due piattaforme hanno combattuto per la supremazia nel settore, con PlayStation generalmente dominante in termini di vendite globali e popolarità.

La rivalità storica tra Xbox e PlayStation continua, senza esclusione di colpi – computer-idea.it

Xbox ha comunque costantemente trovato il modo di rimanere rilevante e competitiva, grazie a un mix unico di innovazioni hardware, esclusive di qualità e servizi come l’Xbox Game Pass, che hanno catturato una fedele base di giocatori.

Recentemente, però, una mossa strategica messa in atto dalla stessa Microsoft sembra aver messo Xbox in una posizione difficile. L’azienda produttrice della mitica console ha infatti avviato un progetto molto particolare, che ha fatto molto felici i fan dei videogiochi ma che sembra non aver sortito l’effetto sperato sui conti dell’azienda: i risultati di vendita delle console Xbox stanno raggiungendo livelli sempre più preoccupanti.

Strategia sbagliata e rivalità sempre più accesa: i dati di vendita di Xbox preoccupano

Il calo delle vendite delle console Xbox è stato notevolmente evidente nell’ultimo anno. Microsoft ha rivelato che i ricavi delle Xbox Series X e S sono diminuiti del 30% su base annua, un dato che indica chiaramente una riduzione nell’interesse dei consumatori. Dall’analisi dei dati emerge che il calo più consistente riguarda le vendite delle unità hardware, in particolare all’inizio del 2024.

Queste considerazioni fanno quindi pensare che il problema potrebbe essere radicato più profondamente di quanto sembri a prima vista. Il confronto con le vendite storiche di altre console rivela una situazione ancor più critica per Xbox.

A febbraio, dati presentati da Take-Two, la società madre di Grand Theft Auto VI, hanno evidenziato che ci sono circa 77 milioni di console di “gen 9” (che includono PlayStation 5 e Xbox Series X/S) nelle case delle persone. Da questi dati, si stima che solamente 25 milioni di queste siano Xbox Series X/S.

Tra le varie cause che si possono trovare per giustificare questa situazione, ce n’è una che ha un retrogusto decisamente ironico: l’introduzione di giochi Xbox su piattaforme concorrenti. Ormai da qualche mese, infatti, Microsoft ha deciso di rendere disponibili alcune delle esclusive di Xbox anche su altre console. Una mossa decisamente apprezzata dagli utenti, come dimostra il successo di Sea of Thieves su PlayStation 5.

Secondo gli analisti, però, questa novità espone la stessa Xbox a diversi problemi. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha sottolineato che l’obiettivo di questa strategia è quello di raggiungere i giocatori ovunque si trovino. D’altra parte, però, è innegabile che, a lungo andare, alcuni potrebbero trovare sempre meno attrattiva l’idea di acquistare una console i cui titoli possono essere giocati anche su altre piattaforme.