WordPress nel 2025: SOS WP apre tre giornate gratuite con strategie, errori da evitare e best practice tecniche

Puoi partecipare gratuitamente a un evento imperdibile organizzato dagli esperti di SOS WP in cui potrai scoprire come sfruttare al meglio il tuo sito WordPress.

Se desideri conoscere tutti i segreti della gestione di un sito WordPress e le strategie più efficaci e innovative per migliorare il tuo e renderlo più competitivo sbaragliando la concorrenza devi assolutamente cogliere al volo questa occasione.

I vantaggi sono tanti, prima di tutto è un evento gratuito, per cui ti puoi semplicemente iscrivere per poter partecipare alle lezioni che sono comodamente divise in tre giornate durante le quali saranno analizzati diversi temi che ruotano intorno all’argomento WordPress e a come far decollare il tuo sito affinché il tuo business diventi remunerativo.

Per fare affari online serve un sito fatto bene, con il corso gratis di SOS WP puoi imparare tutto quello che ti serve

Al giorno d’oggi essere proprietari di un sito online che mira a raggiungere un pubblico sempre più vasto per poter incrementare il proprio business significa conoscere al meglio tutte le possibilità della piattaforma che si usa. La più diffusa è WordPress e sebbene sia molto intuitiva non tutti ne conoscono i dettagli per poterla sfruttare al massimo.

Il corso gratuito che SOS WP ha programmato per il prossimo 26, 27 e 28 novembre 2025 ti permette proprio di approfondire tanti aspetti di WordPress che ti possono aiutare a risolvere qualsiasi problema e a diventare abbastanza esperto per poter evitare gli errori più comuni e migliorare la performance del tuo sito.

Se sei un imprenditore, un libero professionista o un titolare di attività e hai online la tua vetrina di comunicazione con i clienti devi essere aggiornato! E anche se stai pensando di aprire un sito da zero questo corso potrà essere il tuo vademecum prezioso per portare a casa il risultato.

Durante la tre giorni potrai imparare come si costruisce un sito di successo, come evitare le criticità e risolverle se si dovessero presentare, le strategie per migliorare la visibilità online, il traffico, come gestire le relazioni con i clienti e molto altro. Per scoprire tutto quello che puoi fare con il tuo sito WordPress devi solo partecipare.

Le lezioni sono tenute dagli esperti di SOS WP: Alex Pantera, Erica Scala, Giuseppe Racanicchi, Carlo Campinoti, Giovanni Papini e Lorenzo Mirimich.

ISCRIVITI SUBITO AL CORSO TENUTO DAGLI ESPERTI DI SOS WP seguendo questo link, la partecipazione è a numero chiuso quindi fai in fretta o rischi di non trovare posto!