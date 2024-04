WindTre, torna l’offerta con minuti e Giga a meno di 5 euro: chi può approfittarne ora

WindTre ha deciso di riproporre la sua super offerta con minuti e Giga a meno di 5 euro. Ecco chi può approfittarne già ora.

Il mercato della telefonia mobile in Italia sta vivendo un periodo fiorente come non mai negli ultimi anni. In particolare dall’avvento di Iliad, infatti, tutti i provider si sono dovuti adattare ai nuovi prezzi concorrenziali. Andando a proporre promozioni con minuti, SMS e soprattutto Giga di internet e costi via via più ridotti e convenienti per i consumatori. Oltre all’aggiunta di altri servizi extra e di programmi per la fidelizzazione.

Se dunque state valutando la possibilità di cambiare promozione per poter pagare di meno ogni mese o usufruire di maggior copertura ad internet, ecco che ci sono diverse opzioni a vostra disposizione. Parliamo oggi in particolare di un’offerta che WindTre ha voluto riproporre e potrebbe fare esattamente al caso vostro. Con meno di 5 euro, avete minuti e Giga che vi basteranno anche per un utilizzo più intensivo.

WindTre ripropone l’offerta shock: minuti ed SMS a meno di 5 euro

Si tratta di gran lunga di una delle offerte più convenienti in assoluto, che WindTre ha voluto riproporre con l’obiettivo di attrarre i suoi ex clienti. Tramite un bundle che include minuti e Giga ad un costo inferiore ai 5 euro. Che diventa imperdibile, soprattutto per coloro che sono attenti al risparmio ma al tempo stesso vogliono avere sul telefono il massimo dei vantaggi disponibili.

Stiamo parlando della GO 200 XXS 5G, una fantastica promo che costa solamente 4,99 euro al mese. E al suo interno ha minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali, 50 SMS al mese e ben 200 Giga di traffico dati in 5G. Come anticipato, non tutti possono però usufruirne. In quanto si tratta di una promo dedicata ad alcuni ex clienti selezionati.

Per sapere se anche voi siete compatibili con l’offerta, controllate se avete ricevuto questo messaggio: “Torna in WindTre con un’offerta 5G! 200 Giga, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E. Costi, condizioni, copertura e privacy su Windtre.it/go200xxs5g“.

In caso affermativo, ecco che potete andare presso un qualsiasi centro WindTre fisico e richiedere la portabilità del vostro numero con una nuova SIM. E come avete potuto leggere, non è previsto alcun costo extra. Né di attivazione né per la scheda telefonica. Dopo un paio di giorni lavorativi, la promo sarà attiva e potrete godere di tutti i vantaggi del caso.