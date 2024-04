WindTre, parte l’offerta in edizione limitata: traffico internet e voce ad un prezzo speciale

WindTre ha dato il via libera ad un’offerta in edizione limitata. Prezzo speciale per traffico internet e voce: i dettagli.

WindTre risulta essere tra le aziende più importanti del proprio settore di riferimento. In questo ambito gran parte dell’interesse dei clienti riguarda le nuove offerte che le compagnie mettono in capo. In questo caso, il colosso ha realizzato una proposta davvero interessante.

L’offerta in edizione limitata WindTre rappresenta un’opportunità non affatto da sottovalutare visto che traffico internet e voce si legano ad un prezzo davvero speciale. Nel sito ufficiale dell’operatore questa nuova offerta è apparsa nella pagina “Offerte Voce e Internet“, posizione dove in genere vengono proposte le offerte standard. Andiamo a vedere chi può sottoscrivere questa offerta e il prezzo a cui è proposta.

WindTre, offerta GO Limited Edition: Cosa include e quanto costa

La nuova WindTre Go Limited Edition ogni mese include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali, 50 SMS verso i numeri nazionali e 150 GB di traffico internet mobile fino in 4G. Questa offerta prevede l’addebito dei rinnovi su credito residuo e un costo di attivazione di 4,99 euro una tantum.

L’offerta in edizione limitata WindTre è diretta ai nuovi clienti che attivano una nuova SIM direttamente online, facendo richiesta della portabilità del numero da un altro operatore di telefonia mobile. L’intera operazione ha un costo di 10,99 euro al mese con addebito su credito residuo. In totale, sommando il costo del primo mese anticipato, la spesa iniziale è di 15,95 euro al mese.

Con questa offerta, se il cliente supera la soglia dei Giga mensili stabilita attiva il pagamento extrasoglia di 1 Giga di traffico dati per ogni giorno di utilizzato al costo di 0,99 centesimi di euro. Rimanendo in tema di rete, l’utente ha a disposizione il Roaming in tutta l’Unione Europea e nel Regno Unito.

I minuti verso i numeri nazionali sono illimitati, salvo uso contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse da quella personale, secondo quanto stabilito dall’accordo 6 delle Condizioni Generali di Contratto del gestore. Mentre in caso di superamento degli SMS è possibile pagare 0,29 centesimi di euro per ciascun messaggio. Infine bisogna sottolineare che all’interno dei dettagli dell’offerta viene indicato che i 150 GB sono in 5G, però nella sintesi contrattuale nel bundle viene indicata la velocità del 4G e l’abilitazione al 5G non viene riportata.