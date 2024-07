Come rendere file e cartelle totalmente segreti su un PC Windows

Esistono diversi metodi, ognuno con diversi livelli di sicurezza, per nascondere i file sul PC da occhi indiscreti.

Nascondere file e cartelle su un PC può essere una pratica essenziale per proteggere la propria privacy e i propri dati sensibili. In un contesto dove i computer sono spesso condivisi con altri membri della famiglia o utilizzati in ambienti pubblici, mantenere al sicuro documenti importanti diventa una priorità.

Le motivazioni per voler nascondere file e cartelle possono variare. Alcuni potrebbero voler proteggere documenti di lavoro riservati, altri potrebbero semplicemente desiderare di mantenere privati file personali come foto o informazioni finanziarie.

Indipendentemente dal motivo, esistono diverse soluzioni efficaci integrate direttamente in Windows, così come programmi di terze parti che offrono livelli di sicurezza aggiuntivi. Conoscerli, in molti casi, può fare la differenza tra un ambiente digitale sicuro e privato e uno che espone i nostri file a diversi pericoli.

Nascondere file e cartelle su Windows: metodi integrati e app di terze parti

Per nascondere una cartella su Windows, è possibile iniziare facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella che si desidera nascondere, quindi selezionare “Proprietà” o premere “Alt + Invio” per accedere alle proprietà della cartella. Nella finestra delle proprietà, selezionare la casella “Nascosto” e confermare cliccando su “OK”.

Successivamente, sarà necessario scegliere se applicare le modifiche solo alla cartella o anche alle sottocartelle e ai file contenuti, per poi cliccare su “OK” e salvare le modifiche. A questo punto, la cartella e i suoi contenuti saranno nascosti. Per ritrovare le cartelle nascoste, è necessario avviare Esplora File premendo “WIN + E”, quindi selezionare “Visualizza” e successivamente “Mostra“. A questo punto, cliccare su “Elementi nascosti” per visualizzare le cartelle nascoste nel loro percorso originale.

Tra i metodi alternativi per proteggere i dati troviamo il Vault personale di OneDrive, una soluzione sicuramente efficace per tenere al sicuro file privati come le foto. Accedendo a OneDrive e sbloccando lo spazio protetto utilizzando le credenziali Microsoft, le foto vengono cifrate e nascoste dopo 10 minuti di inattività o se il PC viene bloccato.

My Lockbox è un programma gratuito che permette di nascondere e proteggere una cartella con una password. Al primo avvio, viene richiesta una password per ripristinare le cartelle nascoste. Una volta scelta la password, la cartella selezionata sarà protetta e non accessibile senza la password.

Infine, VeraCrypt offre una cifratura potente creando un file segreto visibile come una partizione del computer. È possibile memorizzare file e cartelle in questo “disco virtuale” criptato, accessibile solo con la password scelta. VeraCrypt è particolarmente utile per proteggere dati su chiavette USB e hard disk esterni, ma può essere utilizzato anche sul disco di sistema.